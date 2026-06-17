Palermo 17 giugno 2026 – Domani giornata di mobilitazione nazionale e di protesta per le donne e gli uomini in divisa che coinvolge anche Palermo. Le sigle provinciali Silp Cgil (Polizia di Stato) Siam (Aeronautica militare) e e Lrm (Esercito italiano) organizzano un volantinaggio che si terrà davanti alla Prefettura dalle ore 11 alle ore 13. “L’iniziativa locale – dichiara il segretario Silp Cgil Palermo Michele D’Anna – si inserisce all’interno della cornice di protesta nazionale e punta a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni locali sulla grave crisi che sta colpendo i settori della sicurezza e difesa, partendo da due nodi fondamentali e non più rimandabili: il rinnovo del contratto di lavoro e la tutela previdenziale”.

A livello nazionale, le sigle denunciano un vero e proprio “contratto beffa” per il triennio 2025-2027.A fronte di un’inflazione reale certificata superiore al 17per cento, gli aumenti salariali stanziati dall’esecutivo sono inferiori al 5,78 per cento. Un gap strutturale del 10 per cento netto, che si traduce in una perdita media di circa 300 euro in busta paga ogni mese per ciascun lavoratore. Sul fronte previdenziale, si contesta il cronico ritardo nell’avvio della previdenza complementare e l’insufficienza delle risorse per la previdenza dedicata, che rischiano di condannare a una vecchiaia di stenti migliaia di donne e uomini in uniforme, schiacciati sul sistema contributivo puro. “Accanto alle rivendicazioni economiche e previdenziali nazionali- aggiunge Michele D’Anna- la mobilitazione a livello locale intende accendere i riflettori sulla gravissima carenza degli organici”.





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