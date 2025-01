Una serata speciale che coniuga moda, arte e solidarietà e che promuove valori fondamentali come l’integrazione e l’inclusione sociale. E’ il lfeel rouge della kermesse “Trame di Luce”, promossa e organizzata dalla Eye On Fashon, presieduta da Gianpaolo Guida e da Silvia Genovese e dall’associazione “La Casa di Lucia”, in programma domenica 26 gennaio, alle 18,30, nella villa Castelnuovo di Palermo.



Saranno protagonisti alcune eccellenze siciliane, come Maria Pia di Gaudio, Giusi Cusumano, Alessandro Rabito, Rosanna Dolce e Badali’ che sfileranno con le loro creazioni per sostenere un progetto che prevede la vendita di 16 outfit il cui ricavato andrà a sostenere alcune iniziative solidali come la creazione di una casa delle mamme e dei bambini migranti a Palermo e ancora l’adozione a distanza per l’istruzione di 36 bambini del Burundi e il progetto che prevede un centro nascita di suini in Burundi per contribuire così allo sviluppo economico e all’autosufficienza della comunità locale. Progetti sostenuti e promossi dall’associazione la “Casa di Lucia”, portata avanti dal professore Damiano Pepe, per promuovere i valori dell’accoglienza, dell’ uguaglianza e della giustizia sociale nel ricordo di una mediatrice culturale Lucia, morta prematuramente, in occasione di quello che sarebbe stato il 36° compleanno. La sfilata, che sarà presentata da Nadia La Malfa e da Roberta Giuffre’, non sarà solo un evento dedicato alla bellezza e alla creatività, ma anche un omaggio alla passione di Lucia per il mondo e per le culture che ha tanto amato. Tutti gli abiti presentati, infatti, sono stati realizzati appositamente per l’occasione, utilizzando stoffe e tessuti provenienti dall’India, un luogo che Lucia ha visitato e che le è rimasto nel cuore. N corso della serata sono previste le esibizioni del soprano Valentina Di Franco, della cantante Manuela di Salvo, del sassofonista Gerardo Vitale e dell’attore Manfredi Russo. La madrina della serrata sarà l’assessore regionale delle Politiche sociali, della famiglia e del Lavoro, Nuccia Albano.

