Mogol candidato al Premio Nobel per la letteratura. Virzì (UGL): "La musica italiana deve tanto al Maestro"

di Press Service

10/12/2023

a notizia è ormai ufficiale, dopo che a confermarla lo stesso artista, durante la presentazione del libro “Il potere dei morti” di Giulio Caporaso.

Gran mattatore dell’evento, tenutosi nell’ambito della rassegna Più Libri più Liberi alla Nuvola di Roma, Mogol ha infatti dichiarato rispondendo alla domanda della conduttrice, la giornalista Rita Pennarola: “E’ vero, mi hanno candidato al Nobel per la letteratura il Ministero della Cultura, la SIAE ed altre importanti realtà istituzionali”.

“Mogol è una persona sensibile ed accogliente – afferma il Segretario Regionale dell’UGL Creativi per la Sicilia, Filippo Virzì – la scelta da parte del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, e di altre personalità istituzionali nell’indicare il grande paroliere quale candidato al Premio Nobel per la letteratura è il giusto coronamento e riconoscimento per chi ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana che deve tanto al Maestro Mogol pseudonimo di Giulio Rapetti, produttore discografico italiano e autore di testi memorabili di un vero poeta”.

