A seguito di alcune recenti pubblicazioni a mezzo stampa che hanno veicolato informazioni non corrette sul monitoraggio delle molestie olfattive nella Valle del Mela, ARPA Sicilia ha scritto una nota ai Sindaci dei Comuni interessati e alle principali testate giornalistiche, invitandoli a promuovere il corretto utilizzo della web APP NOSE.



Nonostante il potenziale offerto dal progetto infatti, il numero di segnalazioni provenienti dal comprensorio del Mela è ancora esiguo, persino in concomitanza di eventi già denunciati con altri sistemi, al contrario nell’AERCA di Siracusa tale sistema è utilizzato dalla cittadinanza, permettendo la caratterizzazione della molestia olfattiva e l’individuazione dell’area di provenienza della sorgente emissiva. Questo dato preoccupa, poiché limita la capacità del NOSE di fornire informazioni dettagliate e utili per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Una problematica specifica riguarda il campionatore automatico installato presso l’Istituto Comprensivo di San Filippo del Mela, che non è ancora operativo a causa della mancanza della certificazione dell’impianto elettrico. Questo ritardo evidenzia l’importanza di una maggiore collaborazione tra le istituzioni locali e il progetto per garantire che tutte le risorse siano pienamente utilizzate. Ciò suggerisce una limitata consapevolezza del progetto da parte della cittadinanza.

Il progetto NOSE nasce nel 2019 dalla collaborazione tra ARPA Sicilia e ISAC-CNR e si sviluppa per supportare la gestione delle problematiche ambientali legate alle molestie olfattive nel territorio siciliano. Il progetto è stato avviato, in fase sperimentale, nell’AERCA del Comprensorio del Mela (ME) nel mese di Febbraio 2020. Il Sistema si avvale di una web-app accessibile a tutti i residenti della zona, che consente di segnalare in tempo reale le molestie olfattive, georeferenziando i dati raccolti. Quando il numero di segnalazioni supera una soglia critica, scatta automaticamente il campionamento dell’aria tramite dispositivi presenti sul territorio. Questi dispositivi raccolgono campioni d’aria da analizzare chimicamente e olfattometricamente, riducendo i tempi di intervento e migliorando la risposta alle emergenze ambientali.





Cosa possono fare amministrazioni locali, media e cittadini



I sindaci dei comuni della Valle del Mela giocano un ruolo cruciale nella promozione dell’uso della web-app NOSE. È necessario che le amministrazioni locali si facciano promotrici attive dell’iniziativa, sensibilizzando la cittadinanza all’importanza di segnalare le molestie olfattive. Solo con un numero consistente di segnalazioni, infatti, sarà possibile migliorare l’efficacia del monitoraggio.







