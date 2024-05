Un fine settimana di sport in uno scenario mozzafiato. Torna la Mondello Cup, gara di triathlon sprint, organizzata dalla Now Team Asd, giunta all’ottava edizione, e con essa il lungomare si prepara ad ospitare nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio altri atleti grazie alle attività messe in campo da Endas Sicilia e Oxygen Group.

La Mondello Cup negli anni è divenuta un must nel palinsesto annuale della Fitri, Federazione italiana triathlon, quest’anno si svilupperà su due giorni: sabato sarà dedicato all’Aquathlon Kids Youth (tappa del campionato regionale), domenica il clou con la gara di triathlon valida per il campionato regionale assoluto. Nella sfida su distanza sprint i triatleti si sfideranno percorrendo a nuoto 750 metri nelle acque del golfo di Mondello, 20 chilometri di bici all’interno del Parco della Favorita e 5 chilometri di corsa sul lungomare. Sono circa 400 i partecipanti attesi provenienti anche dal resto d’Italia. Modifiche al traffico sono previste da un’ordinanza del Comune.

Una curiosità: quest’anno le cuffie per la traversata a nuoto degli atleti saranno di colore rosa per richiamare la manifestazione sportiva, organizzata dalla stessa Now Team, per il 24 novembre 2024: “La Palermo in RosaLia”. Un evento che quest’anno si affianca alla ricorrenza del quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia che sarà finalizzato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

Alla vigilia della gara di triathlon, grazie alla partnership tra Now Team Asd e Oxygen Group, sarà allestito un villaggio del fitness in piazza Valdesi per festeggiare i 20 anni dei centri sportivi polivalenti di Oxygen Group, leader nel fitness con 5 sedi in città. Qui nel pomeriggio di sabato si svolgeranno l’Oxygen Functional Challenge 2024, una sfida a squadre (alle 16), una sessione di zumba (alle 17.15) e a chiudere un dj set (alle 18.30).

“Il Comune è entusiasta di sostenere l’ottava edizione della Mondello Cup di triathlon e siamo lieti di vedere come gli organizzatori abbiano deciso di dedicare l’evento di quest’anno al quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia e a una causa, quantomai giusta, come il contrasto alla violenza sulle donne e ai femminicidi. È bello sottolineare come anche il mondo dello sport dia rilevanza a Santa Rosalia in un anno che per la città sarà straordinariamente importante proprio per questa ricorrenza e, per questa ragione, il mio ringraziamento va agli organizzatori della Mondello Cup e alla Federazione italiana di triathlon”, dichiara il sindaco Roberto Lagalla.

“Si rinnova quest’anno la collaborazione fra l’amministrazione comunale e la Federazione italiana triathlon – dice l’assessore allo Sport Alessandro Anello – che con la Mondello Cup proietta Palermo ai vertici a livello nazionale di questa disciplina tanto impegnativa quanto spettacolare. Appuntamenti sportivi di questa caratura sono importanti anche in chiave di sviluppo del turismo e i tantissimi appassionati attesi da tutto lo Stivale contribuiranno alla crescita della città pure in questa direzione”.

“Ancora un weekend in nome dello sport in una bellissima città come Palermo che si conferma come un riferimento per grandi eventi sportivi, un fermento che stimola tutte le organizzazioni sportive a organizzare sempre più iniziative di qualità a servizio degli sportivi e della promozione dello sport, sensibilizzando la cittadinanza alla pratica di corretti stili di vita”, afferma Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

“Sono certo che anche quest’anno la Mondello Cup darà lustro al triathlon siciliano grazie alla professionalità di Daniele Di Gregoli, mente vulcanica della Now Team nonché mio consigliere regionale in Fitri Sicilia”, sostiene Mario Lombardo, presidente del Comitato regionale triathlon Sicilia. “La settimana scorsa – aggiunge Lombardo – in un colloquio avvenuto con il presidente nazionale Riccardo Giubilei è scaturita la possibilità di riorganizzare nel 2025 un evento internazionale in Sicilia e ho proposto da subito il meraviglioso golfo di Mondello e la Now Team come società organizzatrice vista l’eccellente tappa finale del Gran Prix Triathlon nel 2021 che venne anche trasmessa in diretta su Rai Sport”.

L’ordinanza comunale con le modifiche al traffico: https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_08052024061853.pdf.

