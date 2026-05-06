Non solo una competizione sportiva, ma un’esperienza collettiva che mette al centro le persone. La Mondello Cup (10 e 11 maggio) si conferma a Palermo uno degli appuntamenti più significativi del calendario regionale, capace di coniugare sport, territorio e soprattutto inclusione. Tra il golfo della borgata marinara e il Parco della Favorita, la manifestazione propone una gara di triathlon sprint – 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa – che ogni anno richiama centinaia di atleti amatoriali. Ma il valore dell’evento va oltre la dimensione agonistica. La Mondello Cup, con main partner il gruppo Mangia’s, è infatti costruita attorno a un principio chiaro: rendere lo sport accessibile e partecipato. Accanto alla gara principale trovano spazio le competizioni dedicate ai più giovani, con l’Aquathlon Kids e Youth, e soprattutto la presenza attiva di atleti con disabilità, pienamente integrati nel programma. Un’impostazione che trasforma la manifestazione in un momento di condivisione reale, in cui sportivi, famiglie e pubblico diventano parte di una stessa comunità.

Inclusione come valore concreto

Il tema dell’inclusione non è un elemento accessorio, ma rappresenta uno degli assi portanti della manifestazione. La partecipazione è aperta a tutte le età e a diverse abilità fisiche, in un contesto che promuove lo sport come strumento di integrazione e crescita sociale. In questo senso, la presenza di giovani atleti e di partecipanti con disabilità contribuisce a dare un significato più ampio all’evento, che diventa occasione di sensibilizzazione e di promozione di una cultura sportiva accessibile. Sono attesi circa 500 atleti, ai quali si aggiungono accompagnatori e spettatori, per un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere migliaia di persone e a trasformare Mondello in uno spazio aperto, inclusivo e partecipato.

Sport e territorio: un’opportunità per Palermo

La Mondello Cup rappresenta anche un’importante occasione di promozione del territorio. L’afflusso di atleti e visitatori genera un impatto positivo sul comparto turistico e alberghiero, contribuendo alla valorizzazione dell’offerta locale. A completare il programma, una serie di iniziative collaterali: visite guidate, degustazioni enogastronomiche e pacchetti vacanza sviluppati in collaborazione con strutture ricettive tra Mondello e il centro città. Un sistema integrato che rafforza il legame tra sport, cultura e turismo.

Palermo nel circuito globale della solidarietà

A rendere ancora più forte il messaggio inclusivo dell’evento sarà la presenza della Wings for Life World Run, la corsa mondiale che sostiene la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Il 10 maggio 2026 il lungomare di Mondello ospiterà questa iniziativa internazionale, aperta a tutti, senza barriere. Corridori e partecipanti in sedia a rotelle prenderanno parte alla stessa esperienza, uniti da un obiettivo comune. Il format, caratterizzato dalla Virtual Catcher Car che “insegue” i partecipanti, consente a ciascuno di correre secondo le proprie possibilità, rendendo la competizione accessibile e coinvolgente. Un momento che rafforza il valore sociale della Mondello Cup e proietta Palermo in una dimensione internazionale. L’iniziativa nasce anche grazie al contributo operativo e strategico della FACE, che ha seguito attivamente lo sviluppo del progetto Wings for Life World Run sul territorio e la costruzione della partnership con la Mondello Cup, rafforzando il posizionamento internazionale dell’evento.

Il programma

La manifestazione si articolerà in due giornate: sabato 9 maggio spazio ai più giovani con l’Aquathlon Kids e Youth, a partire dalle ore 14,30 per disputare la seconda Tappa Circuito Interregionale Sicilia e seconda Tappa Trofeo Sicilia; la premiazioni nel pomeriggio. Domenica 10 maggio si terrà la Mondello Cup – Triathlon Sprint, gara rank silver, Trofeo Sicilia Age/Group. La partenza è prevista alle ore 9 per gli uomini e alle 9,10 per le donne. Le premiazioni sono previste alle ore 12. A seguire, la Wings for Life World Run, con ritrovo alle ore 12 e partenza alle 13.

Cos’è la Wings for life

Nel panorama degli eventi sportivi globali, la Wings for Life World Run ridefinisce il concetto stesso di corsa. Non si tratta semplicemente di competizione o performance, ma di un’esperienza collettiva che trasforma ogni passo in un gesto concreto di solidarietà. In questo format unico, migliaia di persone nel mondo corrono o camminano contemporaneamente, senza un traguardo fisso: è il traguardo a inseguire i partecipanti, rendendo ogni distanza personale e ogni risultato significativo. La corsa diventa così un linguaggio universale, accessibile a tutti: atleti professionisti, appassionati, principianti e persone su sedia a rotelle condividono lo stesso percorso e lo stesso obiettivo. Non conta la velocità né la distanza percorsa, ma la partecipazione. Ognuno contribuisce secondo le proprie possibilità, in un’esperienza inclusiva che abbatte barriere fisiche e culturali. In questo contesto, correre assume un valore simbolico profondo: rappresenta movimento, speranza e progresso. Ogni passo compiuto non è solo un atto sportivo, ma un segnale concreto di impegno verso una causa comune, trasformando la corsa in un potente strumento di consapevolezza e cambiamento.

Le dichiarazioni

Roberto Lagalla, sindaco di Palermo: “La decima edizione della Mondello Cup rappresenta un traguardo significativo per Palermo e per tutto il movimento sportivo del nostro territorio. Questa manifestazione, anno dopo anno, ha saputo crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento capace di unire sport, inclusione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale. Come Amministrazione comunale esprimiamo grande soddisfazione per un evento che non è soltanto competizione, ma una vera esperienza collettiva, aperta a tutti e capace di coinvolgere atleti, famiglie e cittadini in un clima di condivisione e partecipazione. Il valore dell’inclusione, testimoniato dalla presenza attiva di giovani e di atleti con disabilità, rappresenta un segnale importante e concreto della direzione che vogliamo continuare a sostenere.

L’inserimento della Wings for Life World Run arricchisce ulteriormente il programma, proiettando Palermo in una dimensione internazionale e rafforzando il messaggio di solidarietà e impegno sociale che lo sport può e deve trasmettere. Il Comune di Palermo continuerà a supportare con convinzione iniziative come la Mondello Cup, che contribuiscono non solo alla promozione dello sport, ma anche alla crescita culturale, sociale ed economica della città, valorizzando luoghi simbolo come Mondello e il Parco della Favorita. A tutti gli organizzatori, agli atleti e ai partecipanti rivolgo il mio ringraziamento e l’augurio di vivere due giornate all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori più autentici della nostra comunità”.

Alessandro Anello, assessore comunale allo sport di Palermo: “L’amministrazione comunale accoglie con soddisfazione i dieci anni della Mondello Cup e la Wings for Life World Run – dice l’assessore al turismo e sport Alessandro Anello – due eventi di elevato valore sportivo e sociale che confermano come Palermo sia un palcoscenico ideale per manifestazioni capaci di coniugare passione agonistica e valori civili. La gara di triathlon accederà i riflettori sulle nostre bellezze naturali, occasione di promozione del territorio, mentre la corsa benefica di più grande del mondo unirà migliaia di persone all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. Tra le storie che rendono questa edizione ancora più significativa desidero sottolineare la presenza di Mauro Glorioso, giovane medico palermitano la cui partecipazione testimonia una forza d’animo e una determinazione esemplari. Il suo percorso, segnato da un evento drammatico, si trasforma in un messaggio di resilienza e speranza in sintonia con lo spirito della manifestazione”.

Marcello Mangia, Ceo Mangia’s: “Sport è cultura a Palermo. Per noi che facciamo ospitalità un dovere civico e un piacere immenso sostenere la Mondello Cup che aggiunge valore al nostro territorio in una Mondello che rappresenta un vero tesoro della nostra Città”.

Daniele Di Gregoli, presidente Now Team e organizzatore: “Quest’anno la Mondello Cup celebra il suo decimo anniversario: un traguardo importante per una manifestazione che, fin dalla sua nascita, ha saputo riconoscere nello sport uno strumento straordinario per valorizzare il territorio e promuovere i principi fondamentali di una società sana. Proprio in questa occasione speciale, il regalo più significativo che si potesse desiderare è l’opportunità di ospitare uno degli eventi più prestigiosi e apprezzati a livello internazionale per il suo alto valore etico: la Wings for Life.”

Giuseppe Glorioso, papà di Mauro tetraplegico dopo essere stato colpito per un atto di bullismo da una bicicletta ai Murazzi di Torino: “Per il terzo anno consecutivo, Mauro’s Team partecipa alla corsa con una squadra sempre più numerosa. L’iniziativa nasce da un evento che ha cambiato in un attimo la vita di Mauro Glorioso, oggi in carrozzina e rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di impegno sociale e solidarietà. Nel corso degli anni la nostra squadra, Mauro’s Team, ha registrato una crescita significativa, arrivando a coinvolgere più di 300 iscritti. Un gruppo composto da amici, sostenitori e partecipanti uniti dall’obiettivo di finanziare la ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale. La partecipazione alla corsa si conferma così non solo un momento di aggregazione, ma anche un’importante occasione di correre per chi non può e di sostenere concretamente il progresso scientifico”.

Vincenzo Grasso, Face: “Essere parte attiva nello sviluppo della Wings for Life World Run a Palermo e contribuire alla sua integrazione all’interno della Mondello Cup rappresenta per noi un risultato di grande valore, non solo organizzativo ma soprattutto umano. Crediamo fortemente in un modello di evento capace di andare oltre l’intrattenimento, generando impatto reale sul territorio e sulle persone”.

Asd Water experience: “Siamo orgogliosi di essere stati i primi promotori della Wings for Life World Run a Palermo, avendo avviato questo percorso nel 2024 e proseguito anche nel 2025. Siamo entusiasti di confermare il nostro impegno organizzativo anche per il 2026, convinti che questa manifestazione rappresenti un’opportunità straordinaria per unire sport, solidarietà e valorizzazione del territorio. Vedere oggi questa iniziativa crescere e inserirsi in una cornice così importante per la città, come la Mondello Cup è per noi motivo di grande soddisfazione A nome di tutto il gruppo desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine alla Fondazione Sicilia, il cui preziosissimo gesto di solidarietà contribuirà a superare il record delle precedenti edizioni in termini di raccolta dei fondi destinati alla ricerca”.

IL PROGRAMMA

SABATO 10 MAGGIO 2025

AQUATHLON KIDS-YOUTH

Ore 14.15 – APERTURA ZONA CAMBIO

Ore 14,45 – CAT. JUNIORES M/F (2007/2008)

Ore 14,45 – CAT. YOUTH B M/F (2009/2010)

Ore 15,15 – CAT. YOUTH A M/F (2011/2012)

Ore 15,40 – CAT. RAGAZZI M/F (2013/2014)

Ore 16,00 – CAT. ESORDIENTI M/F (2015/2016)

Ore 16,20 – CAT. CUCCIOLI M/F (2017/2018)

Ore 16,30 – CAT. MINICUCCIOLI M/F (2019/2020)

Ore 17,00 – PREMIAZIONE

DOMENICA 11 MAGGIO 2025

MONDELLO CUP – TRIATHLON SPRINT

Ore 7,45 – Apertura segreteria

Ore 8,00 – Apertura Zona Cambio Uomini/Donne

Ore 8,45 – Chiusura Zona Cambio

Ore 9,00 – Partenza uomini

Ore 9,10 – Partenza Donne

Ore 12,00 – Premiazioni

WINGS FOR LIFE

Ore 12,00 – Ritrovo dei partecipanti

Ore 13,00 – Partenza ludico motoria

Ore 14,00 – Fine manifestazione





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