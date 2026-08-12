Mare, sport e musica internazionale si incontrano oggi al Mondello Sport Beach, che ospiterà Carlita, DJ e producer di fama internazionale, protagonista della scena elettronica mondiale.







L’evento arriva nel cuore della stagione turistica, in un momento in cui Mondello accoglie migliaia di visitatori italiani e stranieri, e punta a valorizzare la borgata marinara non soltanto come destinazione balneare, ma come luogo capace di offrire esperienze, intrattenimento e grandi eventi.





La presenza di Carlita rappresenta proprio questa visione: portare sulla spiaggia di Palermo artisti di respiro internazionale e offrire a turisti e cittadini un’esperienza che unisca il mare di Mondello, il tramonto e la musica.





L’appuntamento è per oggi, mercoledì 12 agosto, dalle 16 al Mondello Sport Beach, per uno degli eventi più importanti della programmazione estiva della struttura.

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