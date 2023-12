Tutti i comuni d’Italia sono chiamati a partecipare al monitoraggio dello sviluppo e del potenziamento dei servizi di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione in favore degli studenti con disabilità (ASACOM) che frequentano la scuola materna, primaria e secondaria di primo grado per effetto delle maggiori risorse assegnate con il Fondo 2023 in base al decreto 24 agosto 2023.

Se ne è parlato questa mattina nel corso di un webinar organizzato dall’ANCI Sicilia in collaborazione con Ifel, cui hanno preso parte circa 150 amministratori, funzionari e dipendenti comunali.

“Questo incontro – hanno spiegato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – ha lo scopo di facilitare i comuni della Regione siciliana nell’utilizzo delle risorse assegnate per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione in favore degli studenti con disabilità anche tramite l’illustrazione di un apposito sistema di compilazione assistita online che ha il compito di aiutare i comuni a descrivere il livello dei servizi offerti”.

“Stato e Regione – ha precisato Amenta – devono assolutamente garantire le risorse finanziarie poiché i comuni, da soli, non hanno la possibilità di provvedere alla copertura necessaria. L’assistenza nelle scuole è un dovere morale, bisogna garantire a tutti i ragazzi eguali condizioni di accesso al diritto all’istruzione e offrire maggiore serenità alle famiglie che devono affrontare ogni giorno situazioni molto complesse”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.