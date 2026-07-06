Visita a sorpresa a Monreale per l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha incontrato alcune realtà produttive della città normanna, accompagnato da un gruppo di cittadini, esponenti politici e amministratori locali.



Un momento di confronto diretto con il tessuto economico del territorio, raccontato anche da uno dei titolari delle storiche attività turistiche monrealesi, che ha sottolineato il valore di una presenza istituzionale attenta alle esigenze concrete delle imprese locali.





Nel corso dell’incontro, l’assessore Tamajo ha illustrato alcune delle principali linee di intervento messe in campo dalla Regione Siciliana a sostegno delle attività produttive. Tra queste, il programma “Sicilia che piace 2026” e la norma che estende anche alle società cooperative le agevolazioni già previste per le imprese artigiane attraverso il fondo CRIAS.

Particolare attenzione è stata riservata alle misure destinate agli artigiani, con risorse economiche finalizzate alla ristrutturazione delle botteghe, alla partecipazione a mostre e fiere, nonché alla promozione dei prodotti siciliani. Un capitolo centrale riguarda inoltre i processi di internazionalizzazione, ritenuti strategici per rafforzare la presenza delle eccellenze dell’Isola sui mercati nazionali ed esteri.





«La valorizzazione dell’artigianato artistico siciliano — ha dichiarato Tamajo — passa attraverso il rafforzamento della competitività e la promozione delle eccellenze sui mercati nazionali e internazionali. Il nostro obiettivo è quello di costruire una Sicilia sempre più attrattiva, dinamica e innovativa, capace di valorizzare imprese e territori».

La visita ha rappresentato anche un’occasione per ribadire il ruolo di Monreale come città d’arte, cultura, turismo e produzione artigianale, in un dialogo che guarda alla crescita economica senza perdere il legame con l’identità storica del territorio.

L’assessore Tamajo ha infine annunciato il suo ritorno a Monreale il prossimo 13 luglio, per un ulteriore momento di condivisione dedicato al territorio e alle sue prospettive di sviluppo.

Luogo: bar mirto, piazza vittorio emanuele, MONREALE, PALERMO, SICILIA

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