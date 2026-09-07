Tre giorni per mettere in relazione cibo, identità, territorio, turismo sostenibile e futuro delle comunità dei Nebrodi. Dall’11 al 13 settembre torna a Santa Maria di Montalbano Elicona NO.Strano – Il Festival del Cibo e delle Tradizioni Popolari, organizzato dalla Pro Loco Santa Maria APS, con un programma che affianca alla valorizzazione delle produzioni locali momenti di approfondimento, spettacolo, tradizioni religiose ed esperienze alla scoperta del territorio.

Ad aprire NO.Strano, venerdì 11 settembre alle ore 18.00, in Piazza Maria SS. in Collis, sarà il convegno “Territori in cammino per il riconoscimento IGP Nocciola di Sicilia”.





Un tema particolarmente attuale per i Nebrodi e per l’intera filiera corilicola siciliana. Il percorso verso l’Indicazione Geografica Protetta ha infatti compiuto negli ultimi anni passaggi significativi: nel maggio 2025 si è costituito ufficialmente il Gruppo dei Produttori Richiedenti la Registrazione IGP per la Nocciola di Sicilia o Nocciola Siciliana, nato dal lavoro di animazione territoriale promosso dal GAL Nebrodi Plus. Nell’agosto dello stesso anno è stato quindi presentato il dossier per la richiesta di registrazione, frutto di un percorso di ricerca, collaborazione e coinvolgimento dei produttori.

Il convegno di Santa Maria diventa così una nuova tappa di un cammino che punta a trasformare un prodotto profondamente legato alla storia agricola dei Nebrodi in uno strumento di tutela, riconoscibilità e sviluppo economico.

Interverranno l’On. Elvira Amata Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Maria Tricoli Presidente della Pro Loco Santa Maria APS, Antonino Todaro Sindaco del Comune di Montalbano Elicona e Cinzia Marchello Sindaco del Comune di San Piero Patti.





Le relazioni saranno affidate all’On. Francesco Calanna Presidente del GAL Nebrodi Plus, al Dott. Salvatore Giarratana componente del Comitato promotore IGP Nocciola di Sicilia, alla Dott.ssa Valeria Gianguzzi dell’Università degli Studi di Palermo, al Prof. Nicola Cicero dell’Università degli Studi di Messina, alla dott.ssa Marta Caprino CEO di Fratelli Caprino s.r.l., azienda biologica di lavorazione e commercializzazione della frutta in guscio. A chiudere il convegno sarà l’On. Giuseppe Castiglione componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Il convegno sarà moderato da Valentina Di Salvo.

A completare l’appuntamento ci sarà il Laboratorio del Gusto, pensato per mettere in relazione conoscenza, produzione e degustazione.

A introdurlo sarà Gaspare Maggio Presidente provinciale UNPLI Messina. Uno spazio specifico sarà dedicato all’olio di nocciola, con il Prof. Carmelo Colombo docente di Chimica dell’ITI “Torricelli – G. Tomasi di Lampedusa” di Sant’Agata di Militello.

Il laboratorio diventerà inoltre un viaggio sensoriale tra le produzioni locali di qualità grazie alla partecipazione delle aziende e degli artigiani del gusto dei Nebrodi.

Al termine del convegno si terranno il taglio del nastro e l’apertura degli stand, dando ufficialmente il via al festival.

Alle 22.00 NO.Strano cambia registro con il ComicShow – “Il Festival della Risata”, serata di cabaret con Loredana Scalia, Carlo Kaneba, Antonella Cirrone, Teresa Impollonia e Rosario Magazzù, alla quale si aggiungeranno gli sketch musicali di Giuseppe D’Angelo con il suo sax.

Una scelta che conferma la formula del festival: utilizzare linguaggi differenti per riportare persone e vita negli spazi della piccola comunità, alternando approfondimento, gastronomia e intrattenimento.





Sabato 12 settembre sarà legata in maniera particolare all’identità religiosa della comunità con i festeggiamenti in onore di Maria SS. in Collis, che prevedono la celebrazione della messa, la processione e lo spettacolo pirotecnico. Alle 22.00 la giornata proseguirà con la serata danzante della De Colores Band.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre aprirà un altro importante capitolo dell’edizione 2026.

Alle 11.30, presso i locali della Delegazione Municipale in via Portella a Santa Maria di Montalbano Elicona, si terrà “Ecovillage del Cicloturismo – Bike Sharing Nebrodi E-Move – Itinerario della Nocciola”. Il convegno sarà moderato da Valentina Di Salvo. Oltre a Maria Tricoli Presidente della Pro Loco Santa Maria, i Sidaci Antonino Todaro di Montalbano Elicona e Cinzia Marchello di San Piero Patti; l’On. Francesco Calanna Presidente del GAL Nebrodi Plus, prenderanno la parola Pietro Terranova CTO di TRM srl per gli aspetti legati alla mobilità sostenibile e alle energie rinnovabili, insieme agli operatori del territorio, chiamati a portare esperienze e proposte a confronto.





La riflessione del mattino lascerà quindi spazio all’esperienza diretta.

Alle 15.00 è previsto il raduno in Piazza Maria SS. in Collis a Santa Maria di Montalbano Elicona; alle 16.00 partirà il “Ride corto al tramonto all’Argimusco”, con arrivo previsto all’Argimusco alle 17.30, rientro alle 18.00 e arrivo a Santa Maria alle 19.30.

Un percorso che collega idealmente il piccolo centro dei Nebrodi a uno dei luoghi paesaggistici più riconoscibili del territorio e traduce in esperienza concreta il tema affrontato poche ore prima: conoscere i luoghi attraversandoli lentamente e costruire forme di fruizione turistica compatibili con il paesaggio e con le comunità che lo abitano.

A chiudere i tre giorni di NO.Strano sarà la musica con gli Audio 2 in concerto alle ore 22.00, in Piazza Maria SS. in Collis.

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