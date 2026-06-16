“Esprimiamo profondo cordoglio per la morte dell’operaio forestale deceduto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio a Borgetto. Alla sua famiglia e ai colleghi rivolgiamo la vicinanza dell’UGL”.

Lo dichiarano il Segretario Regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, e il Segretario Provinciale UGL Enna, Franco Arena.





“La tragedia avvenuta alle prime battute della stagione estiva richiama l’attenzione sulle condizioni operative in cui il personale forestale è chiamato a intervenire. Chi opera nella lotta agli incendi affronta quotidianamente situazioni ad alto rischio, spesso in presenza di temperature elevate, fumo e condizioni ambientali particolarmente gravose. Per questo è indispensabile continuare a investire sulla sicurezza, sulla prevenzione, sulla formazione e sulle dotazioni necessarie a garantire la massima tutela dei lavoratori”.

“Nel rispetto del lavoro della magistratura, attendiamo che gli accertamenti chiariscano le cause del decesso. Resta il dolore per la perdita di un lavoratore che stava svolgendo il proprio servizio a tutela del territorio e della collettività”.

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