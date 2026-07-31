Venerdì 7 agosto alle ore 21:00, al Cortile Platamone presso il Palazzo della Cultura di Catania (via Vittorio Emanuele n. 119), debutterà lo spettacolo “Morte di un giudice”, l’omaggio alla memoria del magistrato Rocco Chinnici ucciso dalla mafia il 29 luglio del 1983 in via Federico Pipitone a Palermo.

Nicola Costa, apprezzato attore, drammaturgo e regista catanese più volte al centro dell’attenzione per il suo impegno a favore del teatro contemporaneo e di denuncia, recentemente applaudito per il suo “Processo alle intenzioni” andato in scena al Centro Zo e per “La lupa” di Verga interpretata in chiave rosa contro la violenza di genere, sarà il regista e il protagonista della pièce tratta dal testo originale di Giovanni Coppola.





“Chinnici è stato un magistrato coraggioso che ha tracciato un importante percorso di lotta contro la mafia; per me è sempre un grande privilegio e una responsabilità raccontare la storia di uomo di tale spessore umano e professionale. Credo che tutti gli dobbiamo qualcosa. Morte di un giudice è uno spettacolo necessario. Lottare contro le mafie non è soltanto compito delle istituzioni ma di ogni singolo cittadino, artisti compresi, soprattutto in un tempo sbandato come quello attuale. Il teatro ha anche questo fine, mettere in moto memoria e riflessioni che servano ad orientare le personalità più a rischio”.





Con queste dichiarazioni Costa introduce uno spettacolo che non racconterà soltanto la strage di via Federico Pipitone in cui persero la vita Chinnici, due uomini della scorta e il portiere dello stabile dove il giudice abitava, ma anche un periodo storico caratterizzato dallo scontro tra cosa nostra e lo stato, la solitudine dei suoi servitori costretti a combattere contro un mostro che trovava forza nella complicità delle istituzioni e nella convivenza con quella parte di società civile affascinata dalla mentalità mafiosa.

La scenografia sarà riempita dai quadri di Nunzio Papotto, dalle luci di Marco Napoli e dall’assistenza di Tiziana D’Agosta.

Lo spettacolo, prodotto dall’associazione culturale Statale 114 di Silvio Parito, è inserito nel cartellone di Catania Summer Fest 2026 proposto dall’Assessorato alla Cultura del comune di Catania e sarà ad ingresso gratuito con accesso consentito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Non occorre prenotare, ma si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per evitare code e affollamenti all’ingresso.

Luogo: Palazzo della Cultura, Cortile Platamone di Catania – Corte Mariella Lo Giudice, Via Vittorio Emanuele, 119, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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