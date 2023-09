Morte operaio a Belmonte Mezzagno, Filca Cisl:”Subito tavolo urgente con Regione per arrestare emorragia di vite umane”

di Press Service

28/09/2023

Non possiamo più accettare che un padre di famiglia esca da casa per andare a lavoro e non faccia piu’ ritorno. Il governo regionale convochi immediatamente un tavolo urgente con tutti gli organi interessati, parti sociali e datoriali per discutere su quali strumenti adottare per fronteggiare questa emergenza drammatica”. Lo dicono, in una congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl Paolo D’Anca, e il segretario provinciale della Filca Cisl Palermo-Trapani, Francesco Danese, commentando la notizia della morte dell’operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino, che ha perso la vita mentre stava lavorando ad un solaio che ha ceduto. “Nell’esprimere la nostra piena e sentita vicinanza alla famiglia della vittima- aggiungono –

ci auguriamo che la magistratura faccia presto luce su quanto accaduto e ribadiamo il nostro appello a mettere in campo ogni iniziativa utile per arrestare questa emorragia di vite umane. La formazione professionale e il rispetto delle regole sulla norme di sicurezza sono l’unica vera prevenzione ed è fondamentale che, laddove non si dovessero riscontrare queste condizioni essenziali per impedire queste tragedie, si intervenga tempestivamente per punire ed isolare i trasgressori “.

