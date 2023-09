“Ancora morti sul lavoro nella nostra terra. Questa volta a non tornare più a casa saranno due autisti di Favara che trasportavano i migranti sulla A1. Un’altra tragedia, quindi. Altro dolore e ancora un messaggio di cordoglio a queste famiglie”. La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, continua a chiedere un cambio di passo: “Sino ad oggi non ci sono stati interventi efficaci per porre fine a questa strage. Chiediamo, subito, l’apertura di un tavolo di confronto alla Regione. E’ necessario aumentare i controlli, le ispezioni e gli ispettori. E che si inaspriscano le sanzioni per chi viola le norme sulla sicurezza”.

