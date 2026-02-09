Palermo. La Uil Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Antonino Zichichi, figura di straordinario rilievo nel panorama scientifico internazionale e uomo che ha portato alto il nome della Sicilia nel mondo fondando il centro di cultura scientifica “Ettore Majorana” a Erice e ricoprendo il ruolo di assessore regionale ai Beni culturali. “Con Zichichi – sottolinea la segreteria generale Luisella Lionti – il nostro Paese, la nostra Isola soprattutto, perde una mente brillante, una voce autorevole della scienza e della cultura”.





