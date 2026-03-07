C’è un paradosso tutto siciliano in questa primavera del 2026: l’isola più bella del Mediterraneo rischia di pagare il prezzo più alto di una guerra che si combatte a tremila chilometri di distanza. La crisi militare con l’Iran ha innescato una reazione a catena che, dall’Adriatico al Canale di Sicilia, rimescola le carte del turismo europeo. E la Sicilia — che nel 2025 aveva finalmente svoltato, con presenze cresciute di quasi il 12% — si ritrova di nuovo a fare i conti con l’imponderabile.

Sigonella al centro del mondo (e del problema)

Il guaio, per così dire, è geografico. La Sicilia non è una destinazione qualunque nel Mediterraneo militarizzato del 2026: ospita Sigonella, il sistema MUOS di Niscemi e l’aeroporto militare di Trapani Birgi. Dal 28 febbraio scorso, con l’escalation delle ostilità, il traffico di droni e aeromobili americani da Sigonella si è intensificato, e il livello di allerta NATO è salito a “Bravo+”. Non sono bombe che cadono sull’isola, per fortuna. Ma nella percezione del turista tedesco o americano che pianifica le vacanze estive su Google, l’equazione — Sicilia, basi militari, tensione nel Mediterraneo — è spesso più potente della realtà.

“È un meccanismo che abbiamo già visto con la guerra in Ucraina”, spiega chi lavora nel comparto ricettivo da vent’anni. “Non è il pericolo reale a spaventare, è l’incertezza. E quando c’è incertezza, si prenota altrove.”

Il mercato americano: la voce che fa più paura

I primi segnali preoccupanti arrivano proprio dal mercato statunitense, storicamente uno dei più redditizi per Taormina, la Valle dei Templi e la costa trapanese. Gli americani — che già scontano la chiusura di alcune rotte aeree per effetto delle tensioni sugli spazi aerei regionali — cominciano a rimandare o cancellare. Non in massa, non ancora. Ma abbastanza da far suonare qualche campanello d’allarme nelle reception dei grandi hotel e nelle agenzie incoming.

A livello nazionale, il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti ha già quantificato l’impatto immediato: nei prossimi 30 giorni, il turismo organizzato potrebbe perdere circa 3.500 prenotazioni tra pacchetti e servizi, per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti. Una goccia, se il conflitto rimane circoscritto. Un tsunami, se dovesse allargarsi.

I NUMERI

▸ +12% presenze turistiche in Sicilia nel 2025

▸ -3.500 prenotazioni stimate a livello nazionale (prossimi 30 giorni)

▸ €6,4 mln di mancati introiti nel turismo organizzato

▸ -11%/-27% arrivi stimati in Medio Oriente nel 2026 (Oxford Economics)

▸ 170.000 arrivi annui in Italia dai Paesi coinvolti nel conflitto

▸ 80.000 presenze in meno stimate a Roma per Pasqua 2026

Le proiezioni verso l’estate: scenario biforcato

Oxford Economics ha rivisto drasticamente le stime sul turismo mediorientale: gli arrivi nell’area potrebbero calare tra l’11% e il 27% su base annua nel 2026, contro una previsione di crescita del 13% formulata appena tre mesi fa. In valore assoluto, si parla di 23-38 milioni di visitatori in meno e tra 34 e 56 miliardi di dollari bruciati. Una voragine che ridisegna i flussi globali.

Ed è qui che la Sicilia potrebbe, paradossalmente, trovarsi a beneficiare del caos. Il ragionamento è semplice: chi rinuncia a Giordania, Israele, Egitto o Turchia deve pur andare da qualche parte. Il Mediterraneo occidentale — Sicilia, Sardegna, Spagna meridionale — è il naturale approdo di chi cerca sole, mare, storia e cultura senza attraversare zone di turbolenza geopolitica.

Ma questo scenario positivo non è automatico. Confesercenti Roma e Lazio registra già uno stallo sulle prenotazioni a medio e lungo raggio. Le cancellazioni per ora non sono gravi, ma la tendenza è in progressivo peggioramento. Il nodo, come sempre, è la comunicazione: il turista che non distingue tra una base militare americana in Sicilia e un teatro di guerra fatica a essere convinto con depliant colorati.

La Pasqua come primo banco di prova

Le prossime settimane saranno decisive. La stagione primaverile — Pasqua, ponti di aprile — è il primo vero termometro. Roma già stima 80.000 presenze in meno per le festività pasquali: un dato che, se replicato proporzionalmente nell’isola, avrebbe un impatto significativo su strutture ricettive, ristoranti e guide turistiche. Non una catastrofe, ma un segnale da non sottovalutare.

Il turismo siciliano vale oggi circa 5 miliardi di euro l’anno, con un’incidenza sull’economia regionale che supera il 13% del PIL. Ogni punto percentuale di calo nei flussi equivale a decine di milioni di euro e a migliaia di posti di lavoro stagionali. La posta in gioco, insomma, è alta.

Cosa può fare la Sicilia (e cosa non sta facendo)

Gli operatori più avveduti stanno già lavorando su due fronti: da un lato, campagne di rassicurazione dirette ai mercati nordeuropei e nordamericani, che puntano sulla sicurezza concreta della destinazione; dall’altro, la diversificazione verso i mercati asiatici — Giappone, Corea del Sud, India — tradizionalmente meno reattivi alle crisi geopolitiche occidentali e in forte crescita come bacino di turisti long-haul.

Il vero problema, però, è strutturale. La Sicilia arriva a questa crisi senza un sistema di crisis communication coordinato a livello regionale, senza un fondo di emergenza per il comparto e senza una regia istituzionale capace di rispondere rapidamente ai cambi di scenario. La Regione ha gli strumenti — l’Assessorato al Turismo, le DMO provinciali, l’ente ENIT sul territorio — ma il coordinamento, quando serve davvero, spesso latita.

Eppure la storia recente ha dimostrato che la Sicilia sa reagire. Lo ha fatto dopo il Covid, quando nel 2022 e 2023 i flussi si sono ripresi più velocemente del previsto. Lo ha fatto dopo le crisi migratorie, quando l’etichetta “isola di sbarchi” veniva appiccicata dai tabloid europei. La domanda è se questa volta il sistema sarà abbastanza rapido — e abbastanza unito — da trasformare un rischio in un’opportunità.