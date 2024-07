La seconda edizione di Mosaico Festival si terrà dall’8 all’11 agosto a Piazza Armerina (Enna). In linea con l’edizione dello scorso anno, l’obiettivo dell’evento è quello di offrire un modo alternativo di fruire lo spazio pubblico e valorizzare il patrimonio storico-culturale attraverso l’arte e la sua multidisciplinarietà.





Quest’anno il festival si espanderà a nuovi luoghi della città, nel centro storico ma non solo. La Piazza Duomo ospiterà il concerto di Venerus (unica data in Sicilia) che chiuderà il festival domenica 11 agosto. Durante il festival, inoltre, lo studio creativo 2LAB e la no-profit internazionale Dysturb esporranno le loro fotografie per i vicoli della città per sensibilizzare la cittadinanza al problema del cambiamento climatico e della desertificazione della Sicilia.

Confermati invece i tre spazi principali dell’edizione 2023. L’Atrio della Biblioteca Comunale, che ospiterà Casa Mosaico e in cui si terranno lo spettacolo teatrale “Una Cosetta Così” di Ghemon (giovedì 8 agosto) e i talk del venerdì e sabato sui temi della creatività meridionale e territorio. Il main stage al Castello Aragonese, dove si esibiranno importanti artisti della scena elettronica internazionale come Yu-Su e Toy Tonics, l’attesissimo After Party del sabato notte si svolgerà in una location immersa nella natura.

I biglietti per il festival e per i singoli eventi sono disponibili sulla piattaforma DICE.

Luogo: Piazza Armerina, PIAZZA ARMERINA, ENNA, SICILIA

