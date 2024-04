Inaugurazione sabato 6 aprile 2024 alle ore 16.00 al Centro Internazionale di fotografia “Letizia Battaglia”, ai Cantieri Culturali della Zisa, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo e della K2 Innovazione di Enna, dal 7 al 30 Aprile 2024 sarà esposta la mostra del fotografo e giornalista professionista di natura e viaggi Franco Barbagallo dal titolo: Franco Barbagallo,Globetrotting 1983-2013, immagini e parole.

La sua mostra “antologica” non è solo realizzata con classiche belle immagini stampate in gran-de formato. È costituita da 45 grandi pannelli 100 x 140 cm, in ognuno dei quali viene racconta-ta “una storia” attraverso più fotografie per ogni pannello. Ogni pannello è dedicato tempo-ralmente alle fasi più importanti della sua carriera riportando l’anno di produzione delle imma-gini e la rivista dove sono state pubblicate.

Le immagini di ogni storia sono accompagnate da brevi testi e didascalie, senza le quali le fotografie rimarrebbero per l’autore “pura estetica” e non conoscenza e divulgazione. In totale vengono esposte 446 foto scattate in 81 aree geogra-fiche del pianeta. Raccontano trent’anni d’incontri e scoperte di Barbagallo in giro per il mondo per conto delle più prestigiose riviste di natura e viaggi italiane e straniere. Riportano le fasi degli incontri ravvicinati e le avventure con orsi, leopardi, balene, orche, buoi muschiati, draghi di Komodo, squali, ghepardi, puma, coccodrilli e tanti altri animali selvatici sopra e sotto il ma-re. Descrivono aree naturali protette famose e sconosciute e “Grandi Spazi” visitati in lungo e in largo a cavallo, con lo zaino in spalla, in 4×4, canoa, sea-kayak, barca a vela, sci d’alpinismo praticando ogni altra forma possibile di escursionismo e di viaggio nella natura, perfino impa-rando a “pilotare” un dromedario, un elefante e una slitta trainata da una muta di cani. Riferi-scono anche di incontri e interazioni visitando genti lontane, anche poco conosciute, dalle cul-ture, abitudini, stili di vita e tradizioni molto diverse dalle nostre che vivono in luoghi remoti dei cinque continenti. Alcuni pannelli, pochi, sono dedicati anche all’uomo odierno, con le sue città, paesi e attività, e all’uomo antico raccontando di antichi siti della storia della civiltà dell’uomo, altra grande passione dell’autore.

Dal servizio che Barbagallo presenta nella mostra sulla “Traversata in sci-alpinismo dell’Etna”, primo suo servizio di una lunga serie pubblicato nel 1985 su Airone, la “sua” rivista per eccel-lenza, fino a quello sul mercato Kichwa di Guamote, in Ecuador, pubblicato nel 2012 su Pano-rama Travel, è anche un dipanarsi di aneddoti, avventure, avvenimenti, scelte tecniche, accor-gimenti ed espedienti professionali per “trovarsi al posto giusto nel momento giusto”. Ciò ag-giunge a luoghi, persone e animali protagonisti delle storie, il vissuto e il personale, un “dietro le quinte” che non si conosce e immagina della vita di un fotografo naturalista giramondo, fra inconvenienti, incidenti, problemi da risolvere, in continua lotta con le condizioni meteo, il tempo a disposizione e gli imprevisti.

Dopo Palermo, la mostra sarà itinerante, con altre esposizioni sparse per la Sicilia e l’Italia. La prima sarà in giro per diverse località del Friuli Venezia Giulia, nell’estate del 2024. Con delle proiezioni della mostra all’aperto, con l’autore che commenterà ciò che viene proiettato e ri-sponde alle domande degli spettatori.

Il sito della mostra www.francobarbagallo.eu sarà messo on line a partire dal 6 aprile, giorno della sua inaugurazione a Palermo. Si potranno trovare maggiori informazioni su Franco Barba-gallo, la sua carriera professionale, la mostra stessa e si potrà acquistare on line il libro-catalogo

Franco Barbagallo, acese, per trent’anni ha collaborato con le più importanti riviste italiane di natura e di viaggi. In particolare è stato uno dei tre fotografi collaboratori “fissi” di Airone, ma ha pubblicato moltissimo anche su Tuttoturismo, Dove, Panorama Travel, Bell’Italia, Cavallo Magazine e molte altre riviste di settore. Ha anche lavorato per due anni alle Edizioni Interna-zionali White Star di Vercelli come fotografo e foto editor. Ha illustrato numerosi libri per molti editori e ha realizzato alcuni documentari televisivi per RAI e Mediaset. È rappresentato nel mondo dalle Agenzie Hemis di Parigi e Laif di Colonia. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti e mem-bro del G.I.S.T. (Gruppo Italiano Stampa Turistica) e della A.G.T.E (Associazione dei Giornalisti del Turismo Europe), si è ritirato dal 2013 dalla professione di “globetrotter della natura” per dedicarsi alla sua seconda passione, i cavalli.

Ingresso libero.



Sito professionale www.francobarbagallo.com

Sito della mostra on line a partire dal 7 Aprile www.francobarbagallo.eu

In allegato locandina della mostra.

Luogo: Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo, via Paolo Gili n 4 palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/04/2024

Data Fine: 30/04/2024

Ora: 16:00

Artista: Franco Barbagallo

Prezzo: 0.00

