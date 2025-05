La Galleria Edonè Arte Viva Club ospita la mostra “Onde Futuriste”, un evento dedicato all’energia e all’audacia del Futurismo, uno dei movimenti culturali più rivoluzionari del Novecento.

L’inaugurazione, tenutasi lo scorso 16 maggio ha dato la possibilità ai visitatori di ammirare capolavori di grandi protagonisti del Futurismo. Tra questi meritano una menzione particolare, Giacomo Balla, con opere che esaltano dinamismo e modernità, e Fortunato Depero, presente con un nutrito gruppo di opere pubblicitarie noto proprio per aver ridefinito il rapporto tra arte e comunicazione visiva. Uno spazio speciale è riservato all’aeropittura, con lavori di maestri come Giulio D’Anna, Enrico Prampolini, Tullio Crali, Alessandro Bruschetti e Ugo Pozzi, che testimoniano l’evoluzione incessante di questo linguaggio artistico, che ha travolto letteralmente un intero paese influenzando dalla pittura alla comunicazione, dalla letteratura sino ad arrivare al modo di mangiare e di vestire degli italiani.





Curata da Livio Bosco e dal direttore artistico Salvatore Carbone, la mostra esplora il Futurismo non solo come movimento pittorico, ma come un vero e proprio fenomeno culturale, in grado di contaminare ogni ambito artistico e sociale. “Onde Futuriste” non si limita a celebrare gli esponenti più noti, ma punta a offrire una visione più ampia del Futurismo, analizzando le sue influenze sulla comunicazione, sulla pubblicità e sulle nuove forme espressive del tempo. L’esposizione propone un percorso tra colori, forme e sperimentazione, offrendo al pubblico una lettura approfondita di un movimento che ha segnato la storia dell’arte e della società.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 13 luglio 2025, un’occasione imperdibile per scoprire e approfondire il Futurismo, oltre i suoi confini più noti.

Luogo: Edonè Arte Viva Club , Via Cavour 39, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

