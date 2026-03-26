Due performance nel segno della musica e della poesia, entrambi con ingresso gratuito, ispirate alla retrospettiva “Il silenzio del gesto”. Domenica 29 alle 18 Kaballà – Pippo Rinaldi accompagnato dal liuto cantabile di Mauro Palmas. Lunedì alle 18.30, in “Cromatismi”, i paesaggi emozionali della pittura di Recca dialogheranno con i versi di poeti contemporanei

Domenica 29 e lunedì 30 marzo negli spazi della GAM di Catania, che fino al 12 aprile ospita la mostra di Antonio Recca “Il silenzio del gesto”, sono in programma due eventi nel segno della musica e della poesia, entrambi con ingresso gratuito.

Si comincia domenica sera 29 marzo con “Nel fondo del colore”, azione performativa che vede protagonisti il cantautore Kaballà – Pippo Rinaldi (nella foto) accompagnato dal liuto cantabile di Mauro Palmas che per la mostra di Antonio Recca hanno concepito una sorta di “attraversamento”, brevi incursioni letterarie in cui immagine, voce e suono convivono e abitano lo stesso piano di ascolto. La performance si articola in brevi azioni di circa 30 minuti, proposte a rotazione nel corso della serata. Si inizia alle ore 18.

Lunedì 30 marzo sarà la volta della poesia, con il reading “Cromatismi” in cui i paesaggi emozionali della pittura di Recca dialogheranno con la “parola” e i versi di poeti contemporanei. In programma brani di Maria Attanasio, Sebastiano Burgaretta, Pietro Cagni, Enzo Cannizzo, Miguel Ángel Cuevas, Iolanda Cuscunà e Giulio Di Dio, letture di Giovanni Miraglia e dello stesso Recca. Si inizia alle ore 18.30.

Visite alla mostra fino al 12 aprile, dal martedì alla domenica, orari: 10-13 e 17-20. Ingresso libero.





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