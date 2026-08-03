Andrea Campagna continua a crescere e a raccogliere risultati di prestigio nel Formula Predator’s. Sul circuito dell’Autodromo Nazionale di Monza, il giovane pilota messinese del team NEM Racing ha centrato un brillante terzo posto nella prima gara del weekend, andando vicino a replicare il risultato anche nella seconda manche, chiusa al sesto posto dopo aver a lungo occupato le posizioni di vertice.

La trasferta brianzola, disputata come appuntamento extra-campionato e quindi senza punti in palio per la classifica del Trofeo Predator’s, ha comunque confermato il buon momento di forma del driver siciliano, già protagonista nelle precedenti gare di Magione.





Determinanti, ancora una volta, le qualifiche. Campagna ha conquistato il quarto tempo assoluto, assicurandosi una partenza dalle prime file, aspetto fondamentale in una categoria caratterizzata da distacchi minimi e grande equilibrio tra i concorrenti.

Nella prima gara, disputata su pista resa particolarmente difficile dalla pioggia, il pilota messinese ha interpretato al meglio le condizioni del tracciato. Con una guida precisa e priva di errori, ha saputo gestire le insidie dell’asfalto bagnato e la ridotta visibilità, conquistando un meritato terzo posto.

Anche in Gara 2 Campagna si è confermato tra i protagonisti, restando per gran parte della corsa in lotta per il podio. A cambiare l’esito della gara è stata la ripartenza dopo l’intervento della Safety Car: il gioco delle scie, caratteristico del tracciato di Monza, ha favorito alcuni avversari, costringendo il portacolori del NEM Racing a concludere in sesta posizione.

Il bilancio del weekend resta comunque ampiamente positivo e testimonia la costante crescita del giovane messinese, sempre più competitivo e ormai stabilmente tra i piloti di riferimento della categoria.

«Il weekend di Monza ci dà una nuova ed energica spinta in avanti. Dopo Magione volevamo confermare i progressi e ci siamo riusciti. Le qualifiche hanno avuto ancora una volta un ruolo determinante, perché partire davanti permette di giocarsi le gare con i migliori. In Gara 1 sul bagnato abbiamo gestito bene ogni situazione, mentre in Gara 2 è mancato davvero poco per salire ancora sul podio. Alla ripartenza dopo la Safety Car il gioco delle scie mi ha penalizzato, ma porto via sensazioni molto positive. Adesso vogliamo riprendere il campionato con la stessa competitività e continuare a lottare stabilmente nelle posizioni di vertice», ha commentato Andrea Campagna.

Pur senza assegnare punti per il campionato, il weekend di Monza rappresenta un’importante iniezione di fiducia per Campagna e il team NEM Racing, che guardano con ottimismo alla ripresa della stagione e agli appuntamenti decisivi del Formula Predator’s.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.