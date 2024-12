Come detto a più riprese dal sindaco Antonio Bellia, l’attenzione sul territorio di Motta Sant’Anastasia arriva da più livelli istituzionali. Di qualche ora fa la notizia di un finanziamento ottenuto grazie al lavoro dell’Onorevole Anastasio Carrà che in sede di redazione della finanziaria nazionale è riuscito ad assicurarsi l’inserimento di un contributo pari a 150 mila euro per la riqualificazione di via Sotto le Porte e via Montalto, nel centro storico mottese.

“Motta Sant’Anastasia lavora a più livelli istituzionali, dal Comune alla Regione Siciliana al Parlamento Nazionale. Oggi – dichiara il sindaco Antonio Bellia – una notizia meravigliosa dal mio amico e nostro Onorevole Anastasio Carrà che ama il nostro paese e lo dimostra con impegno destinando risorse e servizi. Non posso dimenticare lo straordinario ingresso di FCE nel nostro paese, quindi i bus fino alla stazione metropolitana. Tutto ciò ha consentito una svolta al trasporto verso la città per i nostri studenti e per la cittadinanza tutta. Da ieri addirittura nel bilancio nazionale il nostro centro storico e la riqualificazione di via Sotto le Porte che collega il Neck di Via Montalto a Via Castello e quindi al borgo antico. Grazie Onorevole, grazie per le tante opportunità già acquisite, quella che festeggiamo oggi e certamente quelle che verranno e sulle quali stiamo già lavorando. Continuiamo al servizio della nostra collettività”.

“Con il cuore colmo di gioia – scrive l’On. Anastasio Carrà -, voglio condividere con tutti voi una notizia che mi riempie di orgoglio: siamo riusciti a ottenere un contributo di 150 mila euro per il nostro amato paese! Queste risorse saranno dedicate alla riqualificazione del nostro splendido centro storico, tra via Sotto le Porte e via Montalto, luoghi che raccontano la nostra storia e rappresentano l’anima della nostra comunità. Questo contributo ci permetterà di continuare a migliorare e valorizzare il nostro territorio, per renderlo ancora più accogliente e vivo, per noi e per le generazioni future”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.