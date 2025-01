Motta Sant’Anastasia è stata scelta come località per la Tenzone Bronzea 2025, il prestigioso campionato nazionale di sbandieratori A3, che avrà luogo il prossimo 6 luglio. La manifestazione, alla quale prenderanno parte oltre 200 atleti provenienti da tutto il Sud Italia, è stata affidata dalla Federazione Italiana Sbandieratori (FISB) all’associazione Casa Normanna, proponente del bando vincitore.

A curare l’organizzazione della Tenzone Bronzea 2025 saranno i tre rioni cittadini – Giovani Maestri, Vecchia Matrice e Panzera – che, con il supporto del Comune di Motta Sant’Anastasia e il loro contributo attivo, garantiranno il successo della manifestazione, simbolo della coesione e dell’impegno della comunità.

L’evento segna il ritorno di una grande competizione di questo genere a Motta Sant’Anastasia, che già trent’anni fa aveva ospitato i Campionati Assoluti, oggi equiparabili alla Tenzone Aurea, e rappresenta una straordinaria opportunità non solo per celebrare una tradizione che affonda le sue radici nella cultura locale, ma anche per la valorizzazione del territorio.





