Un’atmosfera magica ha avvolto ieri il centro storico di Motta Sant’Anastasia durante la serata inaugurale della prima edizione del presepe vivente. Tanti sono stati i visitatori che hanno affollato le vie del paese per rivivere, attraverso un affascinante percorso, la tradizione della Natività.

Il percorso, che si snoda da via Immacolata fino a via Regina Bianca, ha offerto un’esperienza unica: ogni angolo del centro storico ha preso vita con scene suggestive di mestieri antichi e personaggi a ricreare l’ambientazione dell’epoca. La Sacra Famiglia, nella sua scenografica rappresentazione, ha regalato un momento di profonda emozione e spiritualità a tutti i presenti.

A rendere ancora più straordinaria la serata, la location mozzafiato ai piedi del Castello normanno. La bellezza del paesaggio, unita alla cura dei dettagli della rappresentazione, ha catturato l’attenzione di adulti e bambini e trasformato il centro storico in un luogo fuori dal tempo.

Non è mancata l’opportunità di visitare il dongione mottese, aperto eccezionalmente di sera. L’antico castello ha accolto numerosi visitatori che hanno così potuto esplorare anche la mostra di presepi allestita al suo interno. Un’ulteriore occasione per immergersi nel fascino delle tradizioni natalizie e ammirare opere d’arte che raccontano la storia del presepe in tutte le sue forme.

La serata inaugurale del presepe vivente di Motta Sant’Anastasia è stata dunque un grande successo, un evento che ha unito la comunità, valorizzando il patrimonio storico e culturale del paese e offrendo a tutti un’esperienza indimenticabile nel segno della tradizione.

“Siamo felici di aver supportato e patrocinato l’iniziativa con il nostro assessorato Turismo e spettacolo – dichiara il sindaco Antonio Bellia -. Abbiamo da subito creduto nell’importanza della proposta della Chiesa Madre che, con l’aiuto dei Rioni, siamo certi avrà grande successo e nei prossimi anni assumerà dimensioni anche mediatiche a livello provinciale e regionale”.

“Sono davvero lieta della buona riuscita di questa serata inaugurale del presepe vivente di Motta Sant’Anastasia – commenta l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Giusy Pappalardo -. Dietro a questo evento c’è stato un grande impegno da parte di tutti, in particolare della comunità ecclesiale mottese, degli instancabili Rioni e della Proloco. Vedere la risposta positiva da parte dei tanti visitatori è, senza dubbio, motivo di grande soddisfazione. Per l’occasione abbiamo deciso di aprire eccezionalmente il castello normanno di sera, permettendo così a molti di visitare anche la mostra dei presepi allestita al suo interno. Un’esposizione alla quale sono particolarmente legata e che ha aggiunto ulteriore fascino a questa splendida iniziativa”.

Il presepe vivente di Motta Sant’Anastasia sarà ancora visibile nelle giornate del 28 e 29 dicembre e del 5 e 6 gennaio, dalle ore 18.30 alle ore 22.00.





