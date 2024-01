“La Democrazia Cristiana non ha indicato alcun sostegno a Daniele Capuana come candidato a sindaco di Motta Sant’Anastasia. Urge fare chiarezza dopo l’invio di una una nota stampa da parte di una sedicente DC che ha annunciato di appoggiare Capuana alle elezioni amministrative di primavera. Per l’ennesima volta, siamo costretti a puntualizzare che l’unico partito politico della Democrazia Cristiana, che oggi registra la sua presenza anche presso il Parlamento Regionale Siciliano, sia quello rappresentato a livello nazionale dal segretario Totò Cuffaro e non da altri”. Lo dichiara Stefano Galatà, segretario organizzativo provinciale della Democrazia Cristiana di Catania.



“Inoltre, il prossimo 19 gennaio sarà celebrato il primo Congresso Provinciale a Catania nel quale verranno eletti, attraverso un libero confronto democratico, i quadri della intera dirigenza locale, che avrà appunto, tra gli altri, il compito di determinare strategie e successive alleanze locali compreso il comune di Motta Sant’Anastasia”, conclude Galatà.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.