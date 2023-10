Il Movimento 5 Stelle di Bagheria si fa portavoce del grido di allarme di 122 famiglie bagheresi di studenti disabili ai quali è stato ingiustamente tolto il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Il Comune, nel tentativo forse di risparmiare, ha deciso di erogare il servizio solo ai bambini che rientrano nei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3 della legge 104, tralasciando coloro che ne avrebbero diritto secondo il comma 1, nonostante la relazione dell’ASP lo indichi.

Questa scelta ha avuto come risultato un drastico taglio dei beneficiari, passando da 200 a soli 78 bambini. Il Movimento 5 Stelle di Bagheria esprime forte perplessità riguardo alla decisione dell’amministrazione comunale di negare questo diritto fondamentale alle famiglie bagheresi e ai loro studenti disabili, scelta che avrà la le altre conseguenze quella di negare allo studente disabilie la possibilità di seguire le attività didattiche in maniera proficua.

Riteniamo che non si debba fare cassa sulla pelle degli studenti e delle famiglie bagheresi, sacrificando l’accesso a servizi essenziali. Pertanto, il Movimento 5 Stelle di Bagheria annuncia una battaglia politica e legale per sostenere le famiglie coinvolte. Non lasceremo sole le famiglie bagheresi nella lotta per i diritti dei loro cari e faremo tutto il possibile per ripristinare il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per tutti coloro che ne hanno bisogno.

Invitiamo il Comune di Bagheria a riconsiderare questa decisione e a lavorare insieme alle famiglie e al M5S per trovare una soluzione equa e inclusiva che rispetti i diritti di tutti i cittadini.

Luogo: BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.