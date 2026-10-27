Presenti oltre la deputata Lidia Adorno, l’europarlamentare Giuseppe Antoci e il coordinatore regionale Nuccio Di Paola. Adorno: «La politica deve tornare tra la gente, ascoltare i cittadini e dare risposte concrete»

Un bagno di folla, con oltre 200 persone, ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo Infopoint della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, domenica 25 ottobre in via Garibaldi 548 a Misterbianco. Una partecipazione significativa, che ha trasformato l’appuntamento in un momento di confronto politico e di vicinanza al territorio, confermando l’interesse dei cittadini per uno spazio pensato per l’ascolto e la partecipazione.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’europarlamentare del M5S Giuseppe Antoci e Nuccio Di Paola vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. La presenza di oltre trecento persone ha dato particolare rilievo all’apertura del nuovo presidio, destinato a diventare un punto di riferimento per i cittadini di Misterbianco e dell’intero territorio etneo.





L’Infopoint nasce con un obiettivo preciso: accorciare le distanze tra istituzioni e comunità, offrendo ai cittadini un luogo in cui portare problemi, segnalazioni e proposte, affinché possano tradursi in iniziative e atti concreti nelle sedi istituzionali.

«La partecipazione di così tante persone è un segnale importante, che ci emoziona e ci carica di responsabilità – ha dichiarato Lidia Adorno –. Non vogliamo inaugurare semplicemente una sede, ma aprire una porta alla comunità. Questo spazio appartiene ai cittadini: qui potranno essere ascoltati, raccontare le difficoltà che vivono ogni giorno e contribuire a costruire soluzioni. La politica ha senso soltanto quando sa stare tra la gente e si assume la responsabilità di dare risposte».





Il bagno di folla ha rappresentato anche un momento di rilancio dell’impegno del Movimento 5 Stelle e di Lidia Adorno sul territorio, con l’intenzione di rafforzare il rapporto diretto con i cittadini e rendere sempre più incisiva l’attività parlamentare. Dalle criticità dei servizi pubblici alle questioni sociali, dalla sanità al lavoro, l’Infopoint si propone come un luogo aperto al confronto e alla raccolta delle istanze della comunità.

Presente all’inaugurazione, Giuseppe Antoci ha richiamato l’importanza di una politica capace di mantenere un legame costante con i territori e con le persone: «La partecipazione dei cittadini è il cuore della democrazia. Istituzioni e rappresentanti politici hanno il dovere di ascoltare le comunità, raccoglierne le esigenze e battersi affinché le risposte arrivino. È fondamentale che esistano luoghi in cui questo rapporto possa essere coltivato ogni giorno, senza distanze e senza barriere».





Nuccio Di Paola ha sottolineato il valore politico dell’iniziativa e la necessità di consolidare la presenza del Movimento, in tutte le sue forme, nelle comunità siciliane: «Il Movimento 5 Stelle deve continuare a essere presente nei territori, non soltanto durante le campagne elettorali, ma ogni giorno. Il risultato di questa partecipazione dimostra quanto sia importante costruire occasioni di incontro e confronto ».

L’inaugurazione dell’Infopoint di Misterbianco si inserisce nel percorso politico di Lidia Adorno, che punta a rafforzare il collegamento tra le istanze del territorio e l’attività svolta all’Assemblea regionale siciliana.

«Il mio impegno prosegue sempre al servizio dei cittadini – ha concluso Adorno –. Le oltre ducento persone presenti, non solo ci hanno profondamente emozionato ma ci inducono a una maggiore responsabilità e sono uno stimolo a fare ancora di più. Non promettiamo miracoli, ma presenza, ascolto, lavoro e determinazione. Perché dietro ogni problema c’è una persona che merita attenzione e rispetto. E nessuno deve sentirsi lasciato solo».

Luogo: Misterbianco, Via Garibaldi, 548, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

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