Prende forma in Sicilia il movimento politico “Indipendenza”, costituito da Gianni Alemanno lo scorso novembre a Roma, che in quel contesto lo ha eletto segretario nazionale. L’assemblea dei circoli della provincia di Palermo ha costituito il primo coordinamento provinciale. L’organismo predisporrà, nelle prossime settimane, il programma delle attività politiche ed organizzerà, per il prossimo mese di giugno, il primo congresso provinciale.

Questi i componenti: Daniele Augello, eletto presidente dello stesso coordinamento, imprenditore e già esponente di Italexit; Riccardo Virzì, avvocato e figlio dello storico rappresentate della destra siciliana Guido Virzì; Maria Pia Canino, imprenditrice turistica; Marco Giammanco, professore universitario; Pietro Zuccarello, responsabile di diverse associazioni che operano nel settore del sociale.

“Il nostro primo atto politico – ha spiegato il neo-presidente Daniele Augello – sarà quello di una battaglia ferma e decisa al fianco degli agricoltori e dei pescatori siciliani da anni vessati da una politica inadeguata dell’Unione europea che sta distruggendo il settore. I tagli attuati dall’Ue, in termini di finanziamenti – ha aggiunto Augello – rischiano di incidere negativamente in uno scenario già di profonda crisi del settore. Un modus operandi inaccettabile che, in assenza di interventi strutturali, potrebbe abbattersi come un macigno sulle aziende agricole e di pesca siciliane, penalizzando quelle più competitive e pregiudicando la tenuta della produzione, a cui si aggiunge il pericolo reale per i posti di lavoro. Dunque, l’obiettivo deve essere, oltre alla tutela dei livelli occupazionali, quello relativo alla sicurezza alimentare dei prodotti, quali beni universali della collettività”.

Infine, è stato dato il via al tesseramento 2024 ed attivato un numero di telefono: 3519380033, al quale è possibile chiamare per avere informazioni utili sulle procedure di adesione al Movimento (mail: m.indipendenza.sic.occ@gmail.com).

“Voglio ringraziare tutti i componenti del neo-coordinamento di Palermo – ha affermato il segretario nazionale Gianni Alemanno – per la passione che con la loro adesione stanno mettendo nel progetto del nostro movimento. Credo che attraverso la partecipazione di tutti potremo davvero cambiare volto al nostro paese. Non più ambizioni personali, ma l’attenzione agli altri, il senso di appartenenza e il radicamento popolare e territoriale, come strumento per far emergere le persone migliori e più rappresentative”.

