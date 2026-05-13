Il consigliere comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia Bruno Brucchieri, insieme al gruppo consiliare, esprime sostegno all’aumento di capitale previsto per la partecipata Multiservizi Spa, ritenendo la misura strategica per il miglioramento dell’efficienza aziendale e per la salvaguardia occupazionale nel medio e lungo periodo.

“L’intervento finanziario rappresenta uno strumento concreto per consentire alla società di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e, allo stesso tempo, rafforzare la sostenibilità economica dell’azienda”, dichiara Brucchieri.





Secondo il consigliere comunale, “un percorso di efficientamento aziendale serio e responsabile deve essere accompagnato da una visione sociale equilibrata, capace di coniugare competitività e tutela dei lavoratori. Per questo motivo riteniamo indispensabile che il piano industriale venga sviluppato attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali, valorizzando il dialogo e la concertazione come strumenti fondamentali per affrontare la fase di transizione”.

Brucchieri pone inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire adeguate tutele ai dipendenti più vicini al pensionamento: “Particolare attenzione dovrà essere riservata ai lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici. In questo contesto monitoreremo l’attivazione di percorsi condivisi di accompagnamento alla pensione, attraverso specifici accordi sindacali che consentano una gestione equilibrata del ricambio generazionale e una riduzione dell’impatto sociale derivante dai processi di riorganizzazione”.





“L’obiettivo deve essere quello di garantire un processo di rinnovamento aziendale che non lasci indietro nessuno, tutelando dignità professionale, continuità occupazionale e diritti acquisiti. Allo stesso tempo, l’aumento di capitale potrà favorire nuove opportunità di sviluppo, formazione e crescita professionale per il personale, contribuendo a rendere la società più efficiente e competitiva”, aggiunge.

Infine, il consigliere del gruppo Mpa-Grande Sicilia ribadisce l’impegno a seguire con attenzione l’evoluzione del percorso di rilancio della partecipata: “Vigileremo con grande attenzione sul percorso di rafforzamento della società, auspicando la massima collaborazione tra istituzioni, management aziendale e rappresentanze sindacali, nell’interesse esclusivo dei lavoratori e della collettività”.

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