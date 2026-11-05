Palermo riabbraccia il suo cuore antico: il 5 novembre saranno inaugurati il primo e il secondo piano del Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”. Si conclude così un lungo e complesso cantiere di restauro e riallestimento museografico, che restituisce alla città e al panorama internazionale la piena fruibilità di una delle istituzioni culturali più prestigiose del Mediterraneo.





Un traguardo dopo oltre un decennio di lavori

L’apertura al pubblico dei due piani storici segna la conclusione di un importante percorso di ristrutturazione e recupero funzionale, avviato nel 2009. Gli interventi edilizi e strutturali più complessi, che negli ultimi quattro anni hanno interessato le sale espositive, consentiranno ai visitatori di ammirare collezioni storiche completamente riorganizzate, la monumentale Sala dei Mosaici e numerosi reperti archeologici inediti, finora custoditi nei depositi e mai esposti al pubblico.





Due secoli di storia nel complesso dell’Olivella

Fondato nel 1814, il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” è considerato il più antico museo della Sicilia. Dal 1866, le sue preziose collezioni di arte punica, greca ed etrusca hanno trovato sede nel complesso monumentale dell’ex convento seicentesco dei Padri Filippini, in piazza Olivella.

Intitolato al celebre archeologo e numismatico Antonino Salinas, che ne fu storico direttore, il museo custodisce testimonianze di straordinario valore, tra cui le storiche metope di Selinunte e reperti che raccontano le antiche civiltà della Sicilia occidentale.





Il patrimonio culturale e la sfida della valorizzazione turistica

La riapertura completa del Salinas riporta al centro dell’attenzione il ruolo strategico del patrimonio culturale per il futuro del capoluogo siciliano. Palermo può contare su un patrimonio storico e artistico di valore internazionale, ma la sua valorizzazione richiede una programmazione stabile e di lungo periodo, insieme a servizi efficienti di promozione culturale, capaci di accogliere i flussi turistici e valorizzare al meglio i complessi museali cittadini.

Sull’importanza dell’evento è intervenuto Adriano Cacciatore, responsabile del Dipartimento cittadino culturale di Palermo dell’UDC, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa:

«È fondamentale promuovere con fermezza e orgoglio un evento di questa portata. La restituzione del Museo Salinas nella sua interezza non è solo un atto dovuto alla memoria storica, ma una leva di sviluppo per il futuro. Palermo è soprattutto cultura, e la politica ha il dovere di sostenere queste istituzioni garantendo infrastrutture, programmazione e canali promozionali all’altezza delle più grandi capitali europee».

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