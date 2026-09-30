Unisce la Sicilia e l’Emilia-Romagna nel segno della grande musica spirituale e della condivisione culturale il nuovo gemellaggio tra la Modica Gospel Academy e il Placentia Gospel Choir.

L’annuncio è stato dato in una cornice d’eccezione: Palazzo della Cultura di Modica. A suggellare l’intesa, davanti all’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro, e al presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, sono stati Francesco Zarbano, presidente dell’Italian Gospel Choir, Massimiliano Sacchi, presidente del Placentia Gospel Choir, Giorgio Rizza, direttore della Modica Gospel Academy, presente Nino Scivoletto, direttore del Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP.





«Abbiamo tanto da fare insieme – dichiara il maestro Giorgio Rizza –. Siamo stati inondati dal gospel e dalla grande capacità comunicativa di Francesco Zarbano. Stiamo salendo di livello grazie a tanto lavoro e all’apporto che stiamo avendo dall’Italian Gospel Choir».





Il gemellaggio rappresenta un momento di altissimo valore artistico e promozionale, nato per consolidare una rete di collaborazione tra cori gospel di eccellenza del territorio nazionale, promuovendo scambi culturali, formativi ed eventi musicali congiunti. «Certamente faremo degli scambi musicali tra le due corali – ha detto il presidente del PGC, Massimiliano Sacchi –. Abbiamo un patto di fratellanza forte attraverso il quale porteremo la cultura musicale piacentina a Modica e viceversa».

E’ stato autografato anche un incarto speciale del Cioccolato di Modica. La confezione celebrativa entra ufficialmente a far parte della bacheca dei grandi eventi del Museo del Cioccolato, suggellando in modo permanente il legame tra l’arte dolciaria simbolo della Contea e la passione per la musica gospel.





«“Ringrazio i vertici dell’Italian Gospel Choir per la visita resa al Museo del Cioccolato di Modica IGP, occasione durante la quale il Consorzio ha accolto con favore la proposta di gemellaggio tra le due istituzioni nel nome della cultura. Già nel giugno di quest’anno, in occasione della partecipazione della delegazione modicana dell’Italian Gospel Choir all’evento di Ferrara, il Consorzio aveva realizzato una barretta commemorativa che, firmata dal Presidente Francesco Zarbano, è stata successivamente collocata nella sezione dedicata agli incarti speciali del Museo”. – ha dichiarato il direttore Nino Scivoletto –.

L’incontro si è concluso in un clima di grande entusiasmo e condivisione, ponendo le basi per future e stimolanti iniziative artistiche che vedranno protagoniste le due compagini corali su palcoscenici nazionali.

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