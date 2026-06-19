Cinque anni di ricerca, accoglienza, sperimentazione e amore per Palermo: Nova Food Pairing celebra il suo quinto anniversario nella suggestiva cornice di Via Materassai 72, nel centro storico di Palermo. Situato di fronte alla Chiesa di Santa Maria La Nova, il locale diretto da Fulvio Morgano si fonda sul dialogo continuo tra cucina e mixology.

Nova Food Pairing si prepara, dunque, a festeggiare in grande il suo quinto compleanno. Secondo quanto riportato dalla scrittrice Stefania Auci, autrice della celebre saga dedicata ai Florio, proprio in questa porzione di Via Materassai avrebbe avuto sede una delle prime aromaterie-drogherie della famiglia Florio, il luogo da cui prese avvio una delle più straordinarie avventure imprenditoriali della storia siciliana.

Una coincidenza che Nova ha scelto di trasformare in elemento identitario, valorizzando il legame con il territorio e con la memoria di una Palermo capace di innovare, commerciare e guardare al futuro.





Per celebrare questo traguardo, il locale ospita in modalità resident una mostra di fotografie storiche dedicate al mito dei Florio, realizzata in collaborazione con Casa Florio, che consente agli ospiti di respirare l’atmosfera della Palermo ottocentesca attraverso immagini e testimonianze di quella stagione irripetibile.

Nel corso degli anni, Nova è stato raccontato da numerose testate specializzate che ne hanno sottolineato l’originalità del format e la capacità di coniugare alta mixology, cucina creativa e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Le celebrazioni del compleanno di Nova avranno il loro clou il 25 giugno 2026, a partire dalle ore 19.00. Gli ospiti potranno partecipare a una degustazione di pietanze dello chef e vini Tasca D’Almerita, un percorso che racconta l’identità gastronomica e creativa costruita da Nova nel corso di questi anni. Ad accompagnare la serata sarà il vinyl set di Max Demartino, con una selezione musicale in vinile pensata per valorizzare l’atmosfera elegante e conviviale del locale, mentre a rendere ancora più suggestiva l’esperienza saranno le illustrazioni live dedicate alla Palermo dei Florio, realizzate dall’artista Elenoiret.





“Cinque anni fa abbiamo immaginato un luogo che fosse diverso dai format tradizionali – afferma Fulvio Morgano –. Volevamo creare uno spazio contemporaneo ma profondamente legato alla storia di Palermo, dove il cibo e il bere bene potessero dialogare tra loro e raccontare il territorio in maniera innovativa. Oggi siamo orgogliosi di essere diventati una tappa per tanti palermitani e per migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo”.





Nato da un’idea di Fulvio Morgano insieme ad altri imprenditori palermitani, Nova rappresenta uno dei progetti che compongono il network wowpalermo.it.

Nova rappresenta l’incontro della buona cucina con i cocktail d’autore, in un ambiente dal design contemporaneo che mischia lo stile liberty e suggestioni industriali, tutto grazie alle cure dell’architetto Claudia Fiore, dello chef Gianluca Bonsignore e del bartender Gaetano Sole.

La cucina di Bonsignore interpreta la tradizione siciliana con sensibilità contemporanea, privilegiando stagionalità, tecnica e condivisione. Dall’altra parte del bancone, Gaetano Sole – bartender, sommelier e profondo conoscitore del mondo dei bitter, dei vermouth e della miscelazione contemporanea – costruisce cocktail che dialogano con i piatti.





PROGRAMMA





NOVA FOOD PAIRING – Via Materassai 72, Palermo

Giovedì 25 giugno 2026 – Dalle ore 19.00

5° Anniversario Nova Food Pairing

• Degustazione di pietanze dello chef e vini Tasca D’Almerita

• Vinyl set a cura di Max Demartino

• Illustrazioni live a cura di Elenoiret

Chef: Gianluca Bonsignore

Bartender: Gaetano Sole

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