Un’ondata di note e sorrisi ha attraversato stamattina il reparto di Pediatria dell’ospedale Villa Sofia a Palermo, dove i piccoli pazienti hanno vissuto un momento speciale grazie a una coinvolgente iniziativa musicale.

Protagonisti della giornata sono stati 22 alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Cruillas”, ragazzi della scuola secondaria di primo grado che, con strumenti alla mano e cuore aperto, hanno portato la musica direttamente ai letti dei bambini ricoverati.

Violini, pianoforte, flauto traverso, violoncelli, percussioni: l’ensemble ha interpretato brani firmati da grandi autori, da Robert Schumann a Nicola Piovani, fino a una suggestiva esecuzione di Palladio, trasformando il reparto in un piccolo auditorium ospedaliero.

Musica come terapia: un sollievo tra le mura dell’ospedale

L’obiettivo? Donare un momento di leggerezza, bellezza e normalità a chi, come i piccoli degenti, affronta giornate segnate da cure e attese. Un modo concreto per ricordare che anche la musica può essere medicina, in grado di accorciare le distanze tra dentro e fuori, tra paura e speranza.

Presenti all’iniziativa il responsabile del Coordinamento Staff, Tommaso Mannone, il capo del dipartimento materno-infantile e direttore della UOC Pediatria, Nicola Cassata, lo staff medico e paramedico del reparto, la dirigente scolastica Maria Rosa Cardarella, insieme a insegnanti, genitori e tanti bambini.

L’evento segna una sinergia importante tra istituzioni scolastiche e sanitarie, mettendo al centro il benessere dei piccoli pazienti attraverso un’educazione civica attiva: gli studenti non solo suonano, ma imparano il valore della solidarietà, dell’empatia, della presenza.

Una mattinata che ha lasciato un segno, tanto nei bambini ricoverati quanto nei giovani musicisti: la musica, oggi più che mai, ha dimostrato di essere uno strumento potente per unire, guarire e far sorridere.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.