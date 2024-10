Il 23 ottobre 2024, dalle ore 21.00, presso lo Spazio Perriera dei Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, si terrà uno degli eventi del Nomad OFF, la rassegna collaterale del Nomad Music Festival. La serata, realizzata in collaborazione con Curva Minore, associazione per la musica contemporanea, offrirà i concerti del compositore e strumentista finlandese Jimi Tenor e del musicista palermitano Gianni Gebbia.

Jimi Tenor, noto per il suo eclettismo e il suo stile kitsch, è uno degli esponenti principali della scena musicale finlandese, con influenze che spaziano dal jazz alla musica elettronica e afroamericana contaminata dal rock alternativo , dal glam e dalla psichedelia . Con una carriera che lo ha visto collaborare con artisti del calibro di Tony Allen, Tenor ha saputo creare un universo musicale unico, arricchito da richiami alla sperimentazione e alla pop art e da un’inconfondibile impronta vintage.

Il concerto di apertura è affidato a Gianni Gebbia, musicista poliedrico che ha saputo sviluppare uno stile che unisce tradizione e sperimentazione, collaborando con artisti di fama internazionale e partecipando ai più importanti festival di musica sperimentale e jazz nel mondo. La sua carriera lo ha portato a esplorare diverse forme d’arte, dalla danza butoh, al cinema e alla performance.

L’evento rappresenta l’occasione per scoprire le sonorità innovative di due artisti di fama internazionale e sarà l’ultimo appuntamento della rassegna collaterale Nomad OFF.

I biglietti per la serata, disponibili sulla piattaforma Ticketsms, hanno un costo di 10€ + 1,50€ di diritti di prevendita.

