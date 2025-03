A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, prende il via l’intervento di consolidamento del costone che sostiene il castello manfredonico. La Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, sotto la guida del presidente Renato Schifani, si è aggiudicata i lavori per un importo di 2,7 milioni di euro.

“L’intervento di consolidamento del versante su cui si erge a Mussomeli il castello – osserva Schifani – è estremamente significativo perché ha una molteplice valenza: la salvaguardia del patrimonio storico, la riqualificazione ambientale, la sicurezza dei luoghi. L’affidamento dei lavori consentirà il recupero di un’area che questa fortezza medievale rende ancora più suggestiva”.

Ancora pochi giorni e l’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Cma srl di Teramo potrà avviare l’intervento che si è aggiudicata in ragione di un ribasso del 33,2 per cento. Questo il responso di gara degli uffici diretti da Sergio Tumminello.

Il sito interessato dai lavori dista solo 1,5 chilometri dal centro abitato. La fortezza, che si staglia su un’area che ha la più alta classificazione di rischio e che raggiunge un’altezza di 778 metri, venne realizzata intorno al 1364 sotto il dominio di Manfredi III Chiaramonte. Sono stati numerosi e frequenti, negli ultimi anni, gli episodi di caduta massi dalla parete rocciosa, con gravi rischi per l’integrità delle strutture murarie e, soprattutto, per l’incolumità pubblica.

L’opera consiste nella sistemazione idraulica del torrente Burgitello e nel decespugliamento del versante. Si procederà quindi con la rimozione dei blocchi instabili, con soluzioni miste per la stabilizzazione del costone e con la sigillatura delle fessurazioni presenti tra i massi, allo scopo di evitare le infiltrazioni di acqua piovana.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.