L’11 aprile si inaugura a Marsala il nuovo Centro di Educazione Ambientale “CEA Lilibeo”.

Sito all’interno del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, sarà questo uno spazio dedicato alla sostenibilità, all’educazione ambientale, alla conoscenza del mare e del territorio e alla promozione di un turismo consapevole e rigenerativo.

Il Centro nasce grazie a un finanziamento della Regione Siciliana, concesso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo a favore del Parco Archeologico di Lilibeo, che ha creduto nella creazione di un presidio stabile di educazione ambientale all’interno dell’area archeologica. La gestione del CEA è stata affidata, dopo la necessaria manifestazione di interesse, in regime di Partenariato Speciale, all’Associazione Officine Blu, con specifiche competenze nel settore dell’educazione ambientale, della divulgazione scientifica

e del turismo esperienziale. L’associazione, che ha proposto un progetto apprezzato anche dal Comitato Tecnico Scientifico del Parco, farà del CEA Lilibeo un punto di riferimento per scuole, giovani e adulti, offrendo

attività didattiche immersive, laboratori e percorsi esperienziali alla scoperta del patrimonio naturalistico, storico e culturale della Sicilia occidentale e del Mediterraneo.

Tra le principali linee di intervento:

educazione ambientale basata sull’esperienza diretta;

tutela e valorizzazione delle aree protette;

valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri;

attività laboratoriali legate all’economia circolare (Precious Plastic Center)

promozione del turismo rigenerativo e sostenibile;

archeologia subacquea e cultura del territorio;

L’inaugurazione, aperta al pubblico, si terrà dalle ore 11:00 alle 13:00 nella sede del Centro, all’interno del Parco Archeologico di Lilibeo. Sarà l’occasione per celebrare la “Giornata del mare” insieme alla Guardia Costiera dell’ufficio marittimo di Marsala.

Un’occasione per conoscere da vicino un progetto che punta a costruire una nuova relazione tra comunità, ambiente e territorio.

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