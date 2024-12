Con la sua arte fu capace di dipingere la luce sulle ombre. Ora un hair stylist palermitano prova a far rivivere la stessa tecnica sui capelli. Con “Caravhair” infatti Francesco Arancio sta portando in giro per il mondo le schiariture luci-ombre ispirate proprio al grande artista Caravaggio.

Arancio, che da tempo fa la spola tra l’Italia e l’estero per insegnare l’hair art, spiega come abbinare l’arte sui capelli sia qualcosa di naturale per lui. “Ho cercato di immaginare come usare la famosa tecnica luci e ombre di Caravaggio. E ho pensato che i capelli potessero essere una delle migliori tele possibili”.

La tecnica, brevettata da Arancio, gioca appunto su un’alternanza di luci e ombre facendo leva su diverse tipologie di chiaro scuro. “Attraverso i colori – conclude – si riescono a creare degli effetti sorprendenti, del tutto naturali, che piacciono molto, soprattutto nel resto del mondo. Già all’estero ho fatto dei corsi e qualcuno inizia a utilizzarla nei saloni”.

Luogo: Palermo, Piazza Verdi, 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.