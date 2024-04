Oggi si è inaugurato il comitato Sud chiama Nord Baaharia, a Bagheria, alla presenza di molti tesserati e simpatizzanti..

“Oggi è un giorno importante per il ns Movimento Sud Chiama Nord, continuiamo a crescere sui territori, perché siamo attrattivi, la gente inizia a comprendere che rappresentiamo un’importante realtà che lavora per il bene comune, ScN rappresenta la politica del fare e della buona amministrazione che, lavora per il bene delle comunità, non piegandosi davanti ai poteri forti, cerchiamo di portare avanti battaglie che toccano i cittadini dalla Sanità alle infrastrutture passando da una vera lotta alla mafia, siamo un progetto sano, che incuriosisce e mi auguro fortemente possa conquistare i delusi della politica, soprattutto possa avvicinare sempre di più i giovani che non rappresentano il ns futuro ma bensì il ns presente, oggi a Bagheria mettiamo un altro importante tassello, ho visto uomini e donne entusiasti, curiosi… andremo avanti per liberare la Sicilia da una cappa inrespirabile, la Sicilia merita molto di più, ScN è la vera rivoluzione…” lo ha dichiarato Giusi Badalamenti Vice coordinatore Provinciale di Palermo.

Un ringraziamento al direttivo del nuovo comitato arriva dal vice coordinatore Provinciale Giovanni Di Gangi, che sottolinea il grande lavoro fatto con entusiasmo per la crescita del partito che continua a radicarsi.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.