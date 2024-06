Via Barberini ha ratificato i nomi del vertice Unimpresa Sud Est Sicilia. Il vicepresidente nazionale, Giuseppe Spadafora, è stato nominato presidente della nuova organizzazione Interprovinciale Catania, Ragusa, Siracusa lasciando così l’incarico di commissario. La nuova dirigenza, composta da due vicepresidenti, un tesoriere e una consigliera con delega per Finanza e Affari legali, è così composta: Giuseppe Cardillo (vicepresidente) noto commercialista dell’area ionica, già vicesindaco di Fiumefreddo e attualmente capo dell’opposizione a Mascali. Manlio La Duca (anche lui vicepresidente) è consigliere nazionale UNIMPRESA e apprezzato funzionario di una nota multinazionale. Giuseppe Scaringi, titolare dello studio associato Scaringi & Partners, è il tesoriere mentre Valeria Virzi, stimata legale e titolare di Concordia Mediazioni, tra le più qualificate società di mediazione civile e commerciale in Sicilia, ricopre il ruolo di consigliera con delega.

“Sono felice che la presidente nazionale, Giovanna Ferrara, abbia creduto in questa nuova compagine interprovinciale – afferma Giuseppe Spadafora -. Sono certo che avere accanto dei professionisti così qualificati ci aiuterà a dare risposte concrete alle aziende, oltre 1000, che ci seguono e che hanno scelto i valori di Unimpresa. Cardillo, La Duca, Scaringi e Virzì hanno un bagaglio importante nel settore datoriale. Si spendono quotidianamente per il nostro territorio e per le imprese della Sicilia orientale, ecco perché sono sicuro che questo nuovo gruppo di lavoro darà nuovo impulso a tutte le azioni che verranno messe in campo con gli enti locali, con la Camera di Commercio del Sud Est e con le altre associazioni datoriali. Abbiamo in corso un apparentamento importantissimo con Confcommercio Catania, per il quale ringrazio il presidente Pietro Agen”.

La sede operativa di Unimpresa interprovinciale Catania, Ragusa, Siracusa è in piazza Giovanni Verga 25 a Catania.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.