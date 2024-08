La festa di San Cono, cittadino e patrono di Naso è sicuramente una di quelle ricorrenze religiose più importanti ed attese, della Sicilia, una data, quella del 1° settembre che sancisce idealmente anche la fine dell’estate: “È per tutti noi un momento di fede e di devozione – ammette il sindaco Gaetano Nanì – ma anche un’occasione per riaffermare l’appartenenza, un ideale di esaltazione del patrimonio, della tradizione e della memoria”. I solenni festeggiamenti in onore di San Cono Abate, come tradizione vuole, si svolgono nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1 settembre. Questo pomeriggio, giovedì 29 agosto, dopo l’apertura del sacello delle reliquie e la traslazione delle stesse e del simulacro di San Cono, dal Tempio alla Chiesa Madre, ci sarà la consegna da parte del Sindaco delle chiavi della città. “Domenica 01 settembre è la giornata che consiglio di vivere dalla mattina alla sera nella nostra città – continua Nanì – dalle ore 08.30 avranno inizio le celebrazioni nella chiesa Madre, al termine della Santa Messa delle ore 11.00, a cui parteciperanno autorità civili e militari, l’evento più atteso con la solenne processione del fercolo con il busto e le reliquie di San Cono, per le vie del centro fino alla borgata di Bazia. Questo ritengo, sia il momento religioso più sentito, ma anche quello più caratteristico con decine e decine di devoti che a spalla portano in processione il pesantissimo fercolo, tra le anguste viuzze del centro”.

Infine alle 21.30 in piazza Roma, spazio alla musica con l’esibizione di Alex Britti, uno dei cantautori – chitarristi, più amati e seguiti da giovani e meno giovani. Cinque le partecipazioni al Festival di Sanremo con una vittoria, nella categoria giovani, nell’edizione del 1999 grazie al brano: ‘Oggi sono io’. Secondo posto nel 2003 alle spalle di Alexia, con ‘7000 caffè’. “Siamo certi che domenica sera, in tanti balleranno e canteranno i successi dell’artista romano vi aspettiamo a Naso come sempre per condividere un’esperienza unica e entusiasmante che coniuga fede cristiana, arte, cultura e ovviamente tanto divertimento. Infine – chiude il primo cittadino –, desidero ringraziare l’assessore al Turismo Elvira Amata che ha cofinanziato i festeggiamenti inserendoli tra le manifestazioni direttamente promosse dalla Regione”.





