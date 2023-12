Il Natale è oramai alle porte e come ogni anno diverse sono le fiere, i mercatini tradizionali, gli addobbi e i festeggiamenti che si organizzano per annunciarne l’arrivo. Anche a Termini Imerese fervono già – grazie alla recente collaborazione nata tra il Comune e l’Associazione Artigianando – i preparativi per la fiera di Natale. Il villaggio di Natale aprirà alle 10:00 di giovedì 14 dicembre e proseguirà, tutti i giorni, fino a domenica 17 dicembre , seguendo i seguenti orari: giovedì, venerdì e domenica dalle 10 alle 21, sabato dalle 10 alle 24 (Ingresso gratuito).

Saranno diverse le casette in perfetto stile nord Europa, decorate a tema e con luci colorate, che verranno allestite in Piazza Duomo, la piazza più centrale della ridente cittadina della provincia palermitana, ognuna delle quali sarà dedicata a un prodotto artigianale rigorosamente fatto a mano o a un prodotto legato alla gastronomia del territorio siciliano. Punti centrali della fiera, per la gioia dei più piccoli, saranno la “casetta di Babbo Natale”, dove ogni giorno, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00 , sarà possibile incontrare il “padrone di casa”, e quella dei laboratori creativi dove invece i bambini potranno creare dei piccoli oggetti a tema con il periodo.

Non mancheranno invece gli spettacoli che intratterranno gratuitamente sia adulti che bambini, con trampolieri, Balloon Artist, giocolieri, spettacoli teatrali ed esibizioni col fuoco. Per i più piccoli invece, dalle 10:00 alle 20:00, saranno organizzati ogni giorno dei divertenti “face painting” a tema natalizio.

«Il nostro Territorio – dichiara il sindaco Maria Terranova – si conferma sempre più ricco, fertile e propositivo. Tra colori, luci, giochi per i più piccoli, prodotti tipici, valori e solidarietà – continua – i Mercatini di Natale, organizzati dall’Associazione Artigianando, percorreranno la nostra Comunità tra emozioni e in pieno spirto natalizio. Segnatevi le date dal 14 al 17 dicembre e state con noi, anzi – conclude – stiamo insieme, uniti e solidali in questo meraviglioso Natale nella nostra Termini Imerese».

‹‹Per l’associazione Artigianando – dichiara invece Luca Tumminia, Presidente dell’Associazione Artigianando e organizzatore dell’evento – quella natalizia è una delle fiere più importanti a cui l’intero staff lavora minuziosamente. Il Natale, essendo anche una delle feste più importanti dell’anno, è uno degli eventi che si attende con grande intensità. Siamo contentissimi di essere presenti anche a Termini Imerese e di iniziare questa collaborazione con il Comune, con il Sindaco Terranova, e ovviamente tutto il suo staff, che ringrazio. La nostra presenza – continua – è sicuramente un attestato di stima e di fiducia che riceviamo e ciò ci spinge a migliorare sempre di più. Come sempre – conclude – lavoreremo in perfetta sinergia per regalare piacevoli momenti››.

Di seguito, il programma delle quattro giornate di Natale a Termini Imerese:

Giovedì 14 dicembre

16:30-20:00 Intrattenimento con Babbo Natale

Ore 18.00 inaugurazione del mercato con i trampolieri e spettacolo natalizio

Venerdì 15 dicembre

10:00-20:00 Face Painting Natalizio

10.30-13.30 Intrattenimento con Babbo Natale

16:30-20:00 Intrattenimento con Babbo Natale

16:30-19:30 laboratori per bambini a cura di himerazione animazione

17:00-20:00 Balloon Artist – Intrattenimento sui trampoli per grandi & piccini

17:00-22:00 Face Painting Natalizio

20:00 Spettacolo di fuoco

Sabato 16 dicembre

10:00-20:00 Face Painting Natalizio

10.30-13.30 Intrattenimento con Babbo Natale

10:30 – 13:00 laboratori per bambini a cura di himerazione animazione

16:00-20:00 Spettacolo ed intrattenimento con giocoleria 300

16:30-19:30 laboratori per bambini a cura di himerazione animazione

16:30-21:00 Intrattenimento con Babbo Natale

20:00-22:00 Spettacolo “La Sirena”

Domenica 17 dicembre

10:00-20:00 Face Painting Natalizio

10:30 – 13:00 laboratori per bambini a cura di himerazione animazione

10.30-13.30 Intrattenimento con Babbo Natale

16:00-19:30 Spettacolo ed intrattenimento di giocoleria

16:30-20:00 Intrattenimento con Babbo Natale

16:30-19:30 laboratori per bambini a cura di himerazione animazione

19:30 Spettacolo di fuoco

