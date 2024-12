Domenica 22 dicembre a partire dalle ore 10 al PalaOreto di Palermo (via Santa Maria di Gesù, 11) si terrà la sesta edizione di Natale in danza, organizzato dal maestro Giuseppe Di Michele. Una intera giornata dedicata alla danza e alla solidarietà. Numerose scuole di danza coinvolte, impegnate in numerose esibizioni in una giornata dedicata ai ragazzi e ai bambini speciali che porta avanti i valori dell’inclusione e della condivisione. Tra loro Asd Joseph dance & dream, Crazy dance, Jo dance, Raggio di luce, Alma dance, Emotions of the dance, Asd Emanuele Lupo, Fly dance, Accademia passione danza. Parte del ricavato sarà destinato alle associazioni che ogni giorno si occupano di disabilità e sociale.

“Lo sport non divide, anzi unisce sempre – sottolinea il maestro di danza Giuseppe Di Michele -. Ringrazio le tante scuole di danza che hanno sposato la causa e permesso la realizzazione di un evento che di anno in anno assume sempre più valore, capace di fare rete per aiutare tanti ragazzi e le loro famiglie”.

Si ringraziano per la collaborazione Sanisicilia, Farmacia Giafar, Sikulo, Assicurazione Vittoria e pizzeria Carmen dei fratelli Di Giovanni.

Luogo: PalaOreto, via Santa Maria di Gesù, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 22/12/2024

Data Fine: 22/12/2024

Ora: 10:00

Artista: scuole di danza

Prezzo: 10.00

