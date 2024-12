La magia del Natale ha acceso Valverde con l’evento “Natale insieme” un’occasione unica per celebrare l’artigianato femminile e il talento creativo delle donne. Organizzato dalla Fondazione Bellisario Catania e dall’ADGI (Associazione Donne Giuriste Italiane), con il patrocinio del Comune di Valverde, l’evento si è svolto il 20 dicembre scorso presso la splendida cornice di Villa Cosentino, il luogo perfetto per immergersi nell’atmosfera natalizia.

L’evento, dedicato all’esposizione di artigianato esclusivo, ha visto la partecipazione di talenti locali che hanno presentato le loro creazioni uniche e di grande pregio:

– Cognat-lab Bijoux di Catania, con gioielli artigianali dal design innovativo;

– Cristina Strano, makeup artist che porta la sua visione estetica in oggetti di stile e bellezza;

– Ciurì, che cattura l’essenza della Sicilia in creazioni artigianali;

– Frammenti di Sicilia, con manufatti che raccontano la storia e le tradizioni dell’isola;

– Silvia Bonaccorsi, con opere che uniscono creatività e maestria.

L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità per sostenere e valorizzare l’imprenditoria femminile e per scoprire regali unici e originali, perfetti per celebrare le festività con un tocco di autenticità e raffinatezza.

Presenti il sindaco di Valverde Domenico Caggegi, il vicesindaco Costantino Saeli, e tutti coloro che hanno partecipato contribuendo a creare un evento all’insegna dell’arte, della cultura e della condivisione, immersi in un clima di festa e tradizione.

Luogo: Villa Cosentino, Via del Santuario , 6, VALVERDE (CT), CATANIA, SICILIA

