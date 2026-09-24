Domenica 27 settembre 2026, a partire dalle 8 di mattina e fino a tarda sera, il NAUTO PARK – Parco della Salute Livia Morello presenta alla città la nuova stagione di attività per l’autunno e l’inverno con un grande Open Day a ingresso libero.

Da maggio 2026 il Nauto Park ha ereditato il testimone da Vivi Sano Onlus, che ha ideato e gestito con impegno e valore il parco per 10 anni, e della quale la Nauto srl oggi prosegue il felice e virtuoso percorso.

Il 27 settembre tutte le attività e le prove sportive saranno gratuite. La giornata offrirà ai visitatori del parco l’occasione di conoscere da vicino i percorsi che hanno animato il NAUTO PARK durante l’estate e quelli che proseguiranno o prenderanno il via nella stagione autunnale e invernale.





Dalla mattina alla sera, i diversi spazi del parco ospiteranno attività sportive, laboratori creativi e teatrali, incontri, danza e musica. Il programma è pensato per coinvolgere adulti, famiglie e bambini e per presentare il NAUTO PARK, uno spazio aperto, accogliente, accessibile e idoneo a mettere in relazione le realtà sportive, culturali e sociali della città.

La mattinata inizierà alle 8:15 con lo yoga del Centro di Cultura Rishi, seguito alle 9:00 da un evento ufficiale di Piano City Palermo. Dalle 9:00 alle 13:30 sarà inoltre presente LILT Palermo APS con un punto informativo dedicato alla prevenzione, e con la Dragon Boat – con la squadra Aquile Rosa LILT presso la spiaggia del Nauto, mentre alle 10:00, nel gazebo bianco del Nauto Park, si svolgerà una lezione di pilates posturale.

Particolare spazio sarà dedicato alle prove sportive gratuite per bambini. Sul campetto si alterneranno Happy Basket ASD, dalle 10:00 alle 11:30, e Palermo Calcio Popolare, dalle 11:30 alle 12:30. Sul prato, invece, Sport Kids ASD proporrà dalle 10:10 alle 13:00 diversi turni organizzati per fasce d’età, permettendo anche ai bambini più piccoli di avvicinarsi all’attività motoria in modo graduale e divertente.





Nel gazebo bianco Art Factory proporrà laboratori teatrali per bambini dalle 11:00 alle 13:00 e nuovamente dalle 16:00 alle 18:30.

Yellow School Kids sarà presente dalle 10:30 alle 13:00 con attività e laboratori creativi e sensoriali, differenziati per fascia d’età e pensati anche per i più piccoli, con il coinvolgimento di alcuni allievi della Yellow School. Alle 11:00 l’autrice e illustratrice italo-brasiliana Veronica Pia, ospiti a Palermo della casa editrice IdeestortePaper, presente anche lui, condurrà la lettura e il laboratorio dedicati a BLU, albo illustrato che invita a esplorare emozioni, ricordi e sensazioni attraverso immagini, parole e il colore blu. Angelo Bruno rappresentante della casa editrice IdeestortePaper, con cui Yellow School collabora, sarà presente all’incontro.

Alle 16:00 P’Orto Pop Up presenterà l’opera partecipativa ‘E se il tempo perso fosse tempo ritrovato?’: una grande tela e i colori messi a disposizione del pubblico inviteranno adulti e bambini a trasformare il ‘tempo perso’ in uno spazio libero di espressione, condivisione e creatività, senza lo stress di obiettivi produttivi o giudizi estetici.

All’interno del parco, inoltre, è sempre attivo il Baratto Libri, uno spazio di scambio libero dove è possibile portare e lasciare i libri già letti e prendere gratuitamente quelli che suscitano interesse. La selezione comprende anche libri e letteratura per bambini.





Durante l’Open Day sarà presente una postazione photo booth dedicata al ritratto, dove i bambini che lo desiderano potranno divertirsi ed esercitarsi a disegnare i volti che li colpiscono

Nel pomeriggio e in serata il prato ospiterà il Tai Chi, la popolare danza bachata e il Book Club con Palermo Expats. Alle 18,30 avrà luogo sul prato il techno pilates, lezioni gratuite di pilates accompagnate da musica elettronica lounge selezionata in versione live dalla dj Nast Fantasi.

Alla sera, alle 21:00, ci sarà il concerto di pianoforte sul prato di Andrea Di Cara, inserito nel programma Piano City Palermo Guest: appuntamento serale con il pianoforte sul prato e con il mare sullo sfondo.





Per l’intera giornata sarà presente un servizio Truck Drink & Food.

L’open day si concluderà alle 22, cambiando location, con un dj set-party di Fulvio Morgano sulla spiaggia del NAUTO, che chiuderà la giornata e segnerà anche la fine degli eventi della stagione estiva di NautoArte26, fino al 4 ottobre si andrà avanti nella versione estiva, ma il NAUTO proseguirà comunque come ogni anno in una versione by day con weekend lunghi.

Il Nauto Park Parco della Salute Livia Morello resterà aperto tutta la stagione autunno/inverno mattina/pomeriggio/sera come da orari comunicati sui social istituzionali che potranno variare mese per mese. L’invito alla partecipazione, gratuita, all’open day è esteso a tutta la cittadinanza.

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