La navetta estiva per le località balneari di Mondello, Addaura e Sferracavallo resterà gratuita per i residenti. L’Amministrazione comunale ha modificato la posizione iniziale che prevedeva una tariffa di 50 centesimi annunciata nei giorni scorsi dall’AMAT, suscitando una diffusa reazione politica e sociale.



Una decisione accolta con grande soddisfazione dai consiglieri Meli e Piampiano e dal gruppo consiliare della VII Circoscrizione di Forza Italia, che si erano fatti promotori del malessere manifestato dai cittadini.

“Una scelta di buonsenso – dichiarano i consiglieri comunali Caterina Meli e Leopoldo Piampiano –. Introdurre un costo, seppur simbolico, avrebbe penalizzato soprattutto le fasce più deboli della popolazione, riducendo l’accessibilità al mare in una città che già dispone di poche spiagge liberamente fruibili”.

Contestualmente, i consiglieri comunali hanno avanzato al Sindaco la proposta di estendere il servizio navetta anche alle borgate dell’Arenella e di Vergine Maria, storiche località balneari oggi penalizzate da scarsa accessibilità e mancanza di parcheggi.





“Garantire il diritto al mare – aggiungono Meli e Piampiano – significa anche includere le borgate di Arenella e Vergine Maria che rappresentano un patrimonio paesaggistico e sociale della città”.

Anche il Presidente e i Consiglieri di Forza italia della VII Circoscrizione hanno espresso soddisfazione con una dichiarazione congiunta:

“La scelta di mantenere gratuito il servizio navetta è una vittoria della partecipazione e dell’ascolto. Come rappresentanti del territorio, siamo fieri di aver contribuito a tutelare un servizio fondamentale per il diritto al mare di tutti i cittadini, in particolare dei residenti nei quartieri più periferici. Ora è il momento di pensare a un’estensione del servizio anche verso altre borgate con vocazione balneare”.

Ringraziamo il Sindaco Roberto Lagalla e l’AMAT per aver ascoltato le nostre istanze e quelle della cittadinanza. Questa è una vittoria per Palermo e per una visione di città più equa, inclusiva e accessibile.

