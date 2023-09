A, Zainetti per i bambini oncologici del Civico di Palermo e dell’Aias a cui è dedicata la giornata

Una giornata di festa per tanti, domenica 24 settembre, ma soprattutto per i più piccoli assistiti nel reparto di Oncologia all’ospedale Civico di Palermo e colore che sono seguiti e assistiti dalla sezione di Partinico del Centro di Riabilitazione dell’AIAS.

“La solidarietà si tinge di rosso“ il titolo di questo evento organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Palermo che vedrà le supercar del “cavallino rampante” raggiungere una meta importante regalando una giornata di allegria e serenità ai giovani pazienti.

Il via alle 10 nella piazzetta Lungomare Peppino Impastato di Terrasini da dove, alle 10.30, avrà inizio il giro in auto, sulle quali saliranno i bambini ai quali il Club Inner Wheel Terrae Sinus farà dono di zainetti ripieni di borracce, braccialetti, colori e fogli per disegnare.

“E’ per noi un onore partecipare a questa giornata . afferma Tata Failla, presidente del Club Inner Wheel Terrae Sinus – perché dimostra che, unendo le forze, si possono compiere piccoli miracoli. Grazie alla Scuderia Ferrari Club Palermo e al presidente Pietro Purpura che ha pensato che potessimo contribuire significativamente”.

Ancora una volta le Ferrari dimostrano di essere non solo dei capolavori a quattro ruote, ma anche lo strumento per portare gioia e positività a chi vive momenti di particolare fragilità. E quando si parla di bambini diventa un dovere.

Alle 12 visita a Palazzo D’Aumale, museo regionale di Terrasini, per poi ritrovarsi alle 13 al birrificio Bruno Berradi per una visita, una degustazione di birra e un pranzo da condividere. L’iniziativa si concluderà alle 15 con la consegna degli attestati a chi avrà preso parte all’iniziativa.

