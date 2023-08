L’Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri-Arecc di Palermo e i Comuni di Altofonte (Pa), Santa Cristina Gela (Pa) e Piana degli Albanesi (Pa) sono partner di un ambizioso progetto dal titolo Nel cuore della Sicilia.

È un progetto destinato a circa 100 giovani di età compresa tra 15 e 35 anni residenti nei Comuni di Altofonte, Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi: un piano integrato collettivo e territoriale che intende creare un modello di sviluppo realizzando un luogo di aggregazione che diventi un punto di riferimento per i giovani del territorio. Attraverso attività di socializzazione, orientamento e formazione, creative ed artistiche, i giovani potranno sia potenziare e riqualificare i luoghi simbolo del territorio, sia sviluppare competenze chiave per la loro crescita personale e per la vita sociale del territorio. In parallelo, il progetto prevede il coinvolgimento dei giovani nella parte di co-progettazione e nella realizzazione di percorsi specifici di crescita personale e professionale per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro o in percorsi educativi e formativi, promuovendo opportunità di sviluppo dell’autonomia e sostenendo la creatività e le abilità di ognuno.

Per avviare e far conoscere il progetto ai giovani di Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, i sindaci Rosario Petta e Giuseppe Cangialosi hanno organizzato un’animazione di comunità con tutte le associazioni giovanili esistenti nei due comuni.

«Un progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione in collaborazione con Altofonte, Santa Cristina Gela e l’Associazione Regionale Enti e Comuni Costieri-Arecc di Palermo: coinvolgere i giovani in iniziative di aggregazione e condivisione per creare modelli di sviluppo penso sia un’azione necessaria per dare una possibilità ai nostri giovani che hanno grandi capacità per diventare punto di riferimento per la promozione del nostro splendido territorio», ha dichiarato Rosario Petta, sindaco di Piana degli Albanesi.

Anche Giuseppe Cangialosi, sindaco di Santa Cristina Gela (Pa) si dice lieto del progetto “Nel cuore della Sicilia”, «in particolare perché l’obiettivo è quello di rendere i giovani di Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi protagonisti delle comunità nelle quali vivono e che frequentano», dichiara.

Appuntamento a Piana degli Albanesi il 10 agosto 2023, dalle ore 18.00, nella Sala consiliare in via Palmiro Togliatti, 2.

Luogo: via Palmiro Togliatti, 2, 2, PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

