Gli alfieri Angelucci – Cambria (Citroen C3 Rally2), dopo uno stop anticipato nella giornata di sabato al prestigioso Rally di Roma Capitale, appuntamento doppiamente valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, hanno fatto buon viso a cattivo gioco rientrando nella seconda tappa per cimentarsi in una proficua gara test

Per la scuderia siciliana Island Motorsport, sempre supportata dalla Tempo srl, la trasferta dello scorso fine settimana sugli asfalti del Lazio, non è propriamente andata secondo le aspettative della vigilia. Il Rally di Roma Capitale, prestigioso quanto impegnativo round valido per il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, infatti, si è rivelato sfortunato per il portacolori Fabio Angelucci, costretto al ritiro nel corso della terza prova speciale (la seconda del sabato) ma prontamente rientrato nella tappa conclusiva di domenica avvalendosi della formula del Super Rally. In tal modo, l’esperto pilota romano, sempre in coppia col messinese Massimo “Max” Cambria e alla seconda partecipazione in carriera al “Roma Capitale” (dopo quella dell’edizione del 2020), ha colto l’occasione per affinare il feeling con la sempre affidabile e performante Citroen C3 Rally2 messagli a disposizione dalla D-Max Racing e gommata Pirelli.

«Dopo aver disputato lo spettacolare prologo del venerdì al Colosseo e la prima prova speciale del sabato, i riscontri cronometrici ci stavano dando ragione quando, nel corso della frazione successiva, su un taglio si è tranciato il condotto dell’aria che raffredda l’impianto frenante e siamo stati obbligati a uno stop anticipato» – ha raccontato Angelucci – «Un problema, va sottolineato, prontamente risolto grazie al sempre valido lavoro del team. L’indomani, infatti, ci siamo rimessi in carreggiata cimentandoci, di fatto, in una lunga quanto proficua gara test sulle selettive strade del Frusinate. Abbiamo provato svariate soluzioni d’assetto, stando ai dati della telemetria abbiamo anche spuntato buone prestazioni; abbiamo macinato chilometri su chilometri che ci hanno permesso di raccogliere parecchie informazioni utili per il prosieguo della stagione. Poi nel finale di giornata, su un tratto della “Santopadre”, il medesimo dove c’è stata una vera e propria ecatombe di auto, abbiamo forato e a quel punto proseguire aveva poco senso, il nostro l’avevamo già fatto».

Archiviata la competizione capitolina, dopo la pausa estiva Angelucci, sempre in lizza nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP) che si svolge nell’ambito della massima serie tricolore, si rilancerà nell’agone agonistico in occasione del rush finale con i due appuntamenti settembrini, ovvero, il “1000 Miglia” e il “Sanremo”.

Programma CIRP 2023

10/11 marzo – 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu)

5/6 maggio – 107ª Targa Florio (Pa)

28/30 luglio – 11° Rally di Roma Capitale

8/9 settembre – 46° Rally 1000 Miglia (Bs)

29/30 settembre – 70° Rallye Sanremo (Im)

