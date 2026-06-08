I Club Kiwanis di Modica e di Zafferana Etnea si sono gemellati. Il gesto simbolico che li accomuna per sviluppare relazioni umane, sociali e culturali è avvenuto ieri, nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala Auditorium “S. Triberio” del Palazzo della cultura, alla presenza delle massime autorità kiwaniane, accolte dalla sindaca, Maria Monister.

L’atto di gemellaggio consolida i legami di stima e d’amicizia tra i soci delle rispettive comunità; li invita a collaborare nella pianificazione e realizzazione di progetti di service comuni, volti a migliorare la qualità della vita dell’infanzia; promuove lo scambio culturale e associativo, onorando il motto “Serving Children of the World”.





Il documento, alla presenza di una folta rappresentanza dei due Club, è stato sottoscritto dai rispettivi presidenti, Pina Angelico per il Club di Modica, Salvatore Leone, per il club di Zafferana Etnea, e dai luogotenenti Governatori, Angelo Corsaro della Divisione 2 e Antonio Davì della div. 3. che poi sono intervenuti con i saluti di rito e con messaggi di condivisione e amicizia nel corso della cerimonia.

La serata si è arricchita dal saluto della sindaca che ha colto in pieno il significato dell’evento puntando le riflessione sulla necessità della crescita civile e intellettuale delle giovani generazioni in perfetta linea con la mission del Kiwanis; dagli spunti sul valore della solidarietà, dell’amicizia intesi come strumenti di crescita collettiva illustrati da Nunzio Spampinato, confermato Governatore del Kiwanis per l’anno sociale 2026/2027, Carlo Assenza, tesoriere del Distretto Italia San Marino e Vice Governatore eletto per l’anno 2028/2029, del past governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino, Salvatore Chianello.





Significativo il messaggio inviato da Basilio Valente, Governatore della Kiwanis del Distretto Italia San Marino, che ha evidenziato come il gemellaggio tra i due club “sancisce il reciproco impegno che permetterà di rafforzare le amicizie, di condividere progetti e attività, e principalmente esalterà la comune responsabilità a favore dei bambini bisognosi.”

La visita al Palazzo della Cultura si è conclusa con una visita al Museo del Cioccolato, dove il direttore del Consorzio di tutela del Cioccolato artigianale di Modica, Nino Scivoletto, ha donato agli ospiti una barretta di cioccolato personalizzata con l’incarto indicativo dell’evento della serata.

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