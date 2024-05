La sottoscrizione dell’Accordo di Coesione che avverrà domani pomeriggio, tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Regione Siciliana Renato Schifani rappresenta un grande traguardo per la nostra Isola, finalizzato a recuperare il divario infrastrutturale presente nei confronti delle regioni più evolute del nostro Paese.

Sono 6,8 miliardi di euro le risorse complessive del Fondo Sviluppo e Coesione destinate alla Sicilia per numerosi ambiti di intervento fondamentali per innalzare la qualità dei servizi per cittadini e imprese. Di questi, oltre 301 milioni sono destinati alla provincia nissena. La parte più consistente è finalizzata alla realizzazione di investimenti nel settore del dissesto idrogeologico e della viabilità provinciale ed urbana nell’area del vallone e nella zona sud (oltre 98,2 milioni di euro), nel settore delle infrastrutture idriche (32 milioni di euro per l’adeguamento del dissalatore di Gela), dell’edilizia sanitaria (130 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Gela), dell’edilizia scolastica e inclusione sociale (11,6 milioni di euro) delle infrastrutture culturali (11,2 milioni di euro) e dell’ambiente e risorse naturali (18 milioni di euro).

In aggiunta, sono previsti anche corposi investimenti sul fronte dell’adeguamento o nuova realizzazione di impiantistica sportiva.

Una parte importante di queste risorse è destinata ai territori del vallone.

Subito dopo la firma l’accordo verrà trasmesso adesso al CIPESS per la sua definitiva adozione che consentirà l’indizione delle procedure di gara necessaria per tutti gli interventi previsti.

Sarà mia cura, nel perimetro del ruolo che rivesto, vigilare affinchè queste imponenti risorse siano presto “messe a terra”.

Mi ritengo estremamente soddisfatto per il lavoro fino ad ora svolto e rivolgo un ringraziamento particolare, oltre che alla Premier Giorgia Meloni e al Governatore della Regione Siciliana Renato Schifani, al ministro agli Affari europei Raffaele Fitto e agli assessori di Fratelli d’Italia che hanno lavorato intensamente per individuare quegli interventi indispensabili a garantire alla nostra provincia le risorse necessarie a colmare il gap infrastrutturale attualmente esistente che relega la provincia nissena agli ultimi posti delle classifiche annuali predisposte da autorevoli riviste economiche.

La sinergia tra il governo nazionale guidato da e il governo regionale guidato da ha dato i frutti da tutti auspicati.

On. Giuseppe Catania

Componente Commissione Bilancio

Vicepresidente Commissione Attività Produttive

Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Fratelli d’Italia

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.